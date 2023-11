Torna la fiction ambientata in un liceo romano e remake italiano della serie spagnola Merlì: a parlarne Rai Fiction, produttori e cast

Un Professore 2, la conferenza stampa in liveblogging

Uno dei ritorni più attesi di questa stagione tv sta è sicuramente quello di Un Professore 2, seconda stagione della fiction di Raiuno con Alessandro Gassmann nei panni del professore di filosofia Dante Balestra. Un’attesa alimentata anche dall’affetto che soprattutto il pubblico più giovane ha dimostrato verso i personaggi di questa serie, di cui oggi, lunedì 13 novembre 2023, alle 12:00 si tiene la conferenza stampa, che TvBlog segue in liveblogging.

Per parlare della nuova serie ci sono Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction; Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy; Alessandro Casale, regista che prende il testimone di Alessandro D’Alatri (scomparso nel maggio scorso) ed i protagonisti Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas, Damiano Gavino e Domenico Cuomo.

Un Professore 2 andrà in onda da giovedì 16 novembre alle 21:30, ma da domani, martedì 14 novembre, i primi due episodi saranno disponibili in anteprima su RaiPlay. Remake italiano della serie spagnola Merlì, al centro c’è sempre Dante Balestra (Gassmann), professore che insegna al Liceo Leonardo Da Vinci di Roma.

Il protagonista si ritrova a dover insegnare anche al figlio Simone (Maupas), con cui i rapporti non sono ottimo e con cui si trova a convivere dopo che l’ex moglie Floriana (Christiane Filangieri) si trasferisce a Glasgow per lavoro.

Nella seconda stagione, Dante continua a usare la filosofia per dare su “suoi” ragazzi i giusti consigli per affrontare la vita, mentre nel privato continua la sua relazione con Anita (Pandolfi), che è anche a madre di Manuel (Gavino), alunno di Dante e amico di Simone. Proprio la relazione tra quest’ultimo e Manuel è stata al centro della prima stagione e lo sarà anche nella seconda.

Ma Dante dovrà anche aiutare nuovi alunni: Nina, una ragazza di origini slave che nasconde una vita complicata; Rayan, promessa del calcio arrivato dall’Africa, più interessato al pallone che allo studio; Viola, una ragazza con disabilità e dal carattere impossibile. Infine, torna a scuola Mimmo (Cuomo), ex studente di Dante finito in un carcere minorile e che il professore è riuscito ad affidarlo in semilibertà alla biblioteca scolastica.