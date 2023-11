Piccolo cambi all’interno della classe di Un Professore 2: parliamo ovviamente del cast della serie tv di Raiuno, in onda da giovedì 16 novembre 2023 (in anteprima su RaiPlay dal 14 novembre), che nei nuovi episodi subisce qualche modifica.

A non cambiare, ovviamente, sono i protagonisti, in primis Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, i cui Dante e Anita continuano ad animare anche la seconda stagione, così come l’amicizia tra i personaggi di Simone e Manuel, interpretati da Nicolas Maupas e Damiano Gavino.

I protagonisti

Ma, come detto, nuovi personaggi irrompono nelle loro vite: per alcuni studenti della 4^B che non rivediamo, ne troviamo di nuovi, con altre storie pronte ad appassionare il pubblico. E non mancano anche nuovi personaggi adulti, per portare nuove sorprese nella vita di Dante, in cerca sempre del giusto filosofo per affrontare i dilemmi di tutti i giorni.

Alessandro Gassmann è Dante Balestra

È un professore di Filosofia affascinante e fuori dagli schemi, che ama il suo lavoro e i suoi studenti. Quando si tratta di loro non si tira mai indietro e proprio per questo è ormai una presenza imprescindibile per i ragazzi della 4^ B, tra cui anche suo figlio Simone (Nicolas Maupas). Se come professore Dante è un fenomeno, in amore ha ancora tanto da imparare. La sua relazione con Anita (Claudia Pandolfi) sarà messa alla prova da una scomoda convivenza a tre con l’ex moglie Floriana e dall’arrivo di una persona del passato di Anita, Nicola (Thomas Trabacchi). Come se non bastasse, Dante si ritroverà a fare i conti con una drammatica novità che metterà in crisi tutte le sue certezze.

Claudia Pandolfi è Anita

Anita è la madre di Manuel (Damiano Gavino), lo studente ripetente che Dante ha ormai preso sotto la sua ala. È una madre single, orgogliosa, che lavora saltuariamente come traduttrice e interprete e troverà un impiego part time nella libreria del signor Ardenzi (Enzo Provenzano). Nonostante una vita incasinata e una situazione economica sempre precaria, è una donna profonda che ha fatto breccia nel cuore di Dante. Sfrattata all’inizio della nuova stagione, andrà a vivere con lui, Manuel e Simone nella villa della ex moglie di Dante, un equilibrio precario che sarà messo ancor di più alla prova dal ritorno di Floriana (Christiane Filangieri). Anita si dovrà confrontare anche con l’inaspettato arrivo a Roma di Nicola con cui diversi anni prima ha avuto una relazione.

Nicolas Maupas è Simone

Ragazzo dall’animo sensibile ed empatico, Simone è il figlio di Dante, con cui ha ricucito un solido legame dopo anni di conflitti e dopo aver trovato il coraggio di rivelargli la propria omosessualità. Pratica rugby e a scuola ha buoni voti. Tra lui e Manuel –dopo una controversa parentesi sentimentale- si è ormai creato un rapporto di profonda amicizia e reciproco sostegno. A scuola, Simone si avvicinerà a Mimmo, ex studente di Dante che sta scontando una pena detentiva in un istituto carcerario e che durante il giorno lavora come aiuto bibliotecario al liceo Da Vinci.

Damiano Gavino è Manuel

© Anna Camerlengo

Manuel è il figlio di Anita, il classico caso disperato che fa tutte le scelte sbagliate pur di proteggere le persone a cui vuole bene. Dotato di grande intelligenza e curiosità, per Dante è ormai un secondo figlio e uno dei suoi migliori studenti di filosofia. Conoscerà Nina, una delle ultime arrivate in 4^ B,e ne sarà subito conquistato.

La famiglia di Dante

Christiane Filangieri è Floriana

Floriana, madre di Simone ed ex moglie di Dante, è una ricercatrice universitaria di estrazione alto borghese, che lavora a Glasgow. Tra lei e l’ex marito c’è stato un amore profondo, finito dopo la terribile perdita del fratello gemello di Simone, Jacopo, quando aveva solo tre anni. La sua decisione di tornare a Roma e la ritrovata complicità con Dante metterà i due ex coniugi di fronte alla possibilità di riprendere da dove si erano lasciati.

Pia Engleberth è Virginia

Virginia è la nonna di Simone e la madre di Dante. Un tempo attrice di successo, dirige un laboratorio di teatro presso il liceo Leonardo Da Vinci insieme al professor Lombardi (Paolo Bessegato). Vitale, esuberante, a tratti comica e capace di grande calore umano, da giovane non è stata la madre ideale per Dante, ma ora è la sua più assidua e affettuosa confidente.

Gli studenti

Elisa Cocco è Laura

Laura è la prima della classe, ma non per questo una secchiona o un topo di biblioteca. È seria, appassionata e decisa a vivere la sua adolescenza fino in fondo. Dopo la fine della loro relazione, tra lei e Simone si è instaurata una bella e affettuosa amicizia.

Luna Miriam Iansante è Luna

Luna, sorridente, spensierata, solare, è l’amica di tutti. Finge di non esserlo, ma in realtà è profondamente insicura. Nel corso della stagione si ritroverà ad affrontare una situazione spiacevole.

Davide Di Vetta è Matteo

Matteo è il buffone della classe. È quello sempre brillante, spiritoso, allegro, con la battuta pronta, apparentemente senza problemi o pensieri. È invaghito di una delle ragazze della classe.

Domenico Cuomo è Mimmo

Ex studente di Dante di origini napoletane, finito in carcere minorile. Adesso Dante è riuscito a farlo affidare in semilibertà alla biblioteca della Leonardo Da Vinci, dove lavora di giorno prima di rientrare in carcere la sera. A scuola si avvicinerà a Simone.

I nuovi alunni

Alice Lupparelli è Viola

È la figlia di Nicola e nuova alunna di Dante. Ragazza testarda, dopo l’incidente d’auto in cui è rimasta paralizzata agli arti inferiori, si è chiusa in sé stessa facendosi scudo della sua intelligenza vivace. Grazie alle relazioni con i nuovi compagni, in particolar modo con Manuel e con Rayan (Khadim Faye) che sembrano ai suoi antipodi in tutto e per tutto, intraprenderà un percorso di elaborazione ed accettazione della propria disabilità.

Khadim Faye è Raayn

Giovane promessa del calcio arrivato dall’Africa, gioca in una squadra della Capitale e da questa è stato spedito a studiare nella classe di Dante. Più interessato al pallone che allo studio, sembra prendere la vita con leggerezza, ma nasconde una grande profondità e un passato complicato.

Margehrita Aresti è Nina

È una new entry nella classe di Dante, di origini polacche. È una ragazza spigliata, una brillante studentessa che eccelle in tutte le materie e che ama la lettura. Sotto la sua vispa intelligenza si cela, però, una situazione sociale difficile e una vita complicata con cui Manuel e Dante finiranno per fare i conti.

Il corpo docente

Federica Cifola è Ada Smeriglio

La preside Smeriglio è la guida autorevole e saggia dell’istituto. Amica di vecchia data di Dante, è convinta del suo valore come professore e cerca come può di contenerne le intemperanze.

Sara Cardinaletti è Marina Girolami

Professoressa di Matematica. Dopo una breve avventura, ha con Dante un rapporto amichevole. Sosterrà Luna quando si ritroverà ad affrontare una situazione difficile.

Paolo Bessegato è Attilio Lombardi

È il professore di Latino. Severo e orgoglioso difensore del rigore e della disciplina, non approva i metodi anticonformisti di Dante a scuola. Ha una passione per il teatro e per Virginia, la madre di Dante.

Giorgio Gobbi è Franco De Angelis

È il prof di Italiano, grande cultore di Alighieri e della sua Commedia, che spiega con passione ed energia.

Francesca Romana De Martini è Grazia Morelli

È la prof di Arte, moglie di De Angelis, una professionista seria e appassionata della sua materia.

Nuovi personaggi

Thomas Trabacchi è Nicola

È un manager di successo, appena rientrato in Italia dopo molti anni passati all’estero. Nicola non viene da una famiglia ricca, ma lo è diventato puntando sul suo talento. Adesso è un uomo pragmatico, facoltoso e potente, ma non è felice. Il suo matrimonio è naufragato e ha un rapporto complicato con la figlia Viola, che adora ma con cui fatica a comunicare, soprattutto dopo che a causa di un incidente, la ragazza è rimasta paralizzata dalla vita in giù. Il suo ritorno a Roma insieme a Viola rivoluzionerà la vita di Anita e Manuel e lo farà aprire a nuove emozioni.

Pio Stellaccio è Malosso

È uno dei compagni di cella di Mimmo. Un delinquente che coinvolgerà il ragazzo in un brutto giro.

Enzo Provenzano è il Sig. Ardenzi

È l’anziano proprietario della libreria in cui trova lavoro Anita. Un uomo bonario e sorridente, che apprezza la ventata di energia portata dalla nuova collaboratrice.

Mirko Frezza è il Pantera

Amico di vecchia data di Dante, Il Pantera è un poliziotto dell’anticrimine che lo aiuterà a gestire una situazione complessa che coinvolge Mimmo.