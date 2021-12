La classe che ha tenuto compagnia a tanti telespettatori nell’autunno 2021 di Raiuno potrebbe presto tornare a fare lezione: i buoni ascolti ottenuti potrebbero rendere Un Professore 2 molto probabile. Nell’attesa di avere la conferma da parte di Rai Fiction, scopriamo qualcosa di più su come potrebbe essere la seconda stagione della serie tv con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi.

Un Professore 2 ci sarà?

Mentre da Rai Fiction si attende una conferma, gli ascolti ottenuti dalla prima stagione -una media di oltre 4,5 milioni di telespettatori, 22% di share- sono già una buona garanzia. Mentre il cast incrocia le dita, il regista della fiction Alessandro D’Alatri ha confidato a SuperGuidaTv di essere abbastanza fiducioso nei confronti di una seconda stagione. Il materiale sicuramente c’è: basti considerare che Merlì, la serie spagnola di cui Un professore è il remake, è arrivata a tre stagioni.

Un Professore 2, quando inizia?

© Banijay Studios Italy/Anna Camerlingo

Se Rai Fiction dovesse dare l’ok abbastanza rapidamente, il via alle riprese potrebbe avvenire anche nei prossimi mesi. Certo, molto dipenderà dalla disponibilità degli attori protagonisti, in primis Gassmann -che dovrebbe tornare anche sul set de I Bastardi di Pizzofalcone 4– e Pandolfi, ma anche di tutti i giovani interpreti della serie. La seconda stagione potrebbe eventualmente andare in onda nell’inverno o primavera del 2023.

Un Professore 2, trama

© Banijay Studios Italy/Anna Camerlingo

La trama della seconda stagione seguirà inevitabilmente il finale della prima: potremo vedere l’evoluzione del rapporto tra Dante (Gassmann) e suo figlio Simone (Nicolas Maupas), dopo la rivelazione che quest’ultimo aveva un fratello gemello morto quando era piccolo, segreto che il padre gli ha sempre tenuto nascosto. Ci potrebbe essere spazio anche per l’amicizia tra Manuel (Damiano Gavino) e Simone, che in molti sperano diventi qualcosa di più, oltre che per la relazione tra Dante ed Anita (Pandolfi). Ovviamente, poi, i nuovi episodi continuerebbero a raccontare le vicende del resto della classe ed il tentativo del protagonista di aiutare ogni studente.

Un Professore 2, cast

© Banijay Studios Italy/Anna Camerlingo

Sul fronte del cast, sembra scontata la conferma di Gassmann e Pandolfi, ma anche di Christiane Filangeri (Floriana), Pia Engleberth (Virginia), Nicolas Maupas (Simone) e Damiano Gavino (Manuel). Oltre che, ovviamente, di tutto il resto del cast giovane, a cui potrebbero aggiungersi nuovi volti per trovare nuove storie da raccontare.

Alessandro Gassmann è Dante Balestra

Claudia Pandolfi è Anita

Nicolas Maupas è Simone Balestra

Damiano Gavino è Manuel

Christiane Filangieri è Floriana

Pia Engleberth è Virginia

Paolo Conticini è Ettore

Francesca Cavallin è Cecilia

Francesca Colucci è Chicca

Simone Casanica è Giulio

Davide Mirti è Aureliano

Beatrice De Mei è Monica

Elisa Cocco è Laura

Alessio De Lorenzi è Pin

Miriam Iansante è Luna

Davide Divetta è Matteo

Federica Cifola è Ada

Sara Cardinaletti è Marina

Paolo Bessegato è Attilio

Giorgio Gobbi è Franco

Un Professore 2, quante puntate sono?

Se confermata, la seconda stagione potrebbe mantenere il formato sperimentato con successo nella prima stagione, ovvero dodici episodi da 50 minuti ciascuno, in onda due per volta per sei settimane ed altrettante prima serate.

Un professore 2, location

Salvo colpi di scena, la location della serie dovrebbe restare Roma, città in cui il protagonista è tornato a vivere e lavorare dopo qualche anno passato a Torre del Greco.

Un Professore 2, regista e sceneggiatori

Dalle parole riportate sopra, sembra che Alessandro D’Alatri potrebbe essere richiamato per dirigere una seconda stagione. In scrittura, potrebbe essere la conferma di Sandro Petraglia, Fidel Signorile, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni. La serie è una co-produzione Rai Fiction-Banijay Studios Italy, prodotta da Massimo Del Frate.

Un Professore 2, sigla

Anche la sigla potrebbe restare “Spazio tempo”, scritta ed interpretata da Francesco Gabbani appositamente per la fiction: Qui sotto potete vedere il video ufficiale del brano.

Un Professore 2, dove vederlo?

Quando andrà in onda, sarà possibile vedere Un Professore 2 oltre che in tv anche in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, dove è possibile rivedere la prima stagione.