Un Professore, 5 curiosità sulla fiction Rai che (forse) non sai

Attesissime le ultime puntate della terza stagione di Un Professore, la fiction Rai che ha come protagonista Alessandro Gassman, che interpreta Dante Balestra, un professore anti conformista, che con i suoi metodi riesce a coinvolgere gli alunni del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci a Roma.

Giunta alla sua terza stagione, questa fiction fin dalla prima puntata ha appassionato il pubblico, conquistando ascolti importanti per la rete ammiraglia della Rai. Ci sono cinque curiosità su questa fiction che non tutti conoscono e che sicuramente interesseranno i fan della fortunatissima serie.

Le curiosità sulla serie Un professore, tutto quello che non sapevamo

Al finale della terza stagione di Un Professore mancano ancora tre appuntamenti in prima serata, quello di questo giovedì 11 dicembre, domenica 14 dicembre e il gran finale che andrà in onda giovedì 18 dicembre. In attesa di conoscere cosa accadrà a Dante Balestra, ci sono alcune curiosità molto interessanti da conoscere sull’amatissima serie televisiva di Rai1.

La prima riguarda le scene esterne della fiction, i più attenti avranno sicuramente notato che ne sono parecchie. Ebbene quelle sono state girate in zona Cavour a Roma, vicino al Colosseo. La scuola dove insegna Dante, frequentata dai protagonisti della serie, esiste anche nella realtà ed è effettivamente il Liceo Leonardo da Vinci di Roma. Gli ambienti interni, invece, sono stati ricreati negli studi televisivi Videa.

I fan di Un Professore sanno bene che la classe in cui Dante insegna ha 22 alunni, tra cui ci sono anche i protagonisti Manuel e Simone, per costruire un gruppo così corposo, la produzione ha effettuato provini per tre mesi finché non ha trovato tutti i giovani più adatti al ruolo.

Nella storia la madre di Simone si traferisce a Glasgow per motivi di lavoro, mentre il ragazzo resta con il padre a vivere a Roma. Ebbene l’appartamento scozzese, in realtà, è in Italia, a Roma, nella zona del Gazometro, ex Mulino Biondi. Il locale in cui Anita inizia a lavorare, esiste davvero e si trova in piazza Dante a Roma, zona che fa parte del quartiere Esquilino.

Un altro luogo ricorrente nella serie Un Professore è lo sfasciacarrozze di Sbarra, che in realtà è un deposito situato a Roma in via Pietralata. Il cane del proprietario, un Rottweiler, è interpretato da Ciccio. Infine, c’è un aneddoto che riguarda l’ultima puntata della prima stagione di Un Professore, nello specifico la scena in cui Manuel viene minacciato con un bastone. Più che di curiosità, in questo caso, possiamo parlare di “trucco di scena”, quel bastone in realtà era un rotolo di carta interpretato, un sistema che ha facilitato sicuramente le riprese e ha evitato che qualcuno potesse farsi male sul serio.