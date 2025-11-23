Un Professore 3, le anticipazioni: la verità viene a galla

Il prossimo giovedì – 27 novembre – andrà in onda il secondo appuntamento con Un professore 3. Ad attendere gli spettatori ci saranno il terzo e il quarto episodio della nuova stagione. La serie con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi ha bagnato il debutto stagionale su Rai 1 radunando 3 milioni e 556 mila spettatori e facendo registrare il 20% di share.

Un buon risultato ma non un boom. Quello lo ha fatto ancora una volta Gerry Scotti che ha “dilagato” anche nel prime time con La Ruota dei Campioni. Lo speciale de La Ruota della Fortuna ha raccolto 5 milioni e 881 mila spettatori e il 28% di share su Canale 5. Ma cosa succederà nelle prossime puntate di Un Professore 3, la fiction targata Rai 1 che quest’anno affronta i temi della maturità?

Un Professore 3, anticipazioni: una verità del passato torna a farsi sentire

Le anticipazioni di Un Professore 3 rivelano che nella puntata di giovedì 27 novembre il viaggio improvviso di Manuel segnerà un punto di svolta. Anita si agiterà per la sua assenza. Le videochiamate non basteranno a rassicurare la sua inquietudine per il distacco. Simone nel frattempo proverà a capire il motivo della sparizione di Thomas dopo il loro incontro.

Le sue ricerche lo porteranno a scoprire una realtà molto dura fatta di solitudine e precarietà in un contesto familiare segnato dall’instabilità. Per Simone sarà una tappa fondamentale per la crescita. Per la prima volta infatti metterà da parte il risentimento e si deciderà a chiedere apertamente a Dante di essere aiutato.

Padre e figlio ricominceranno così lentamente a parlarsi. Invece a scuola la classe 5ªB si avvicinerà a Zeno, il ragazzo “fuori dal mondo” che esercita un fascino specialmente su Viola. La complicità tra Simone e Greta inizierà a farsi sempre più evidente mentre il passato tornerà a riaffacciarsi quando Leone chiederà a Dante di prendersi cura di Alba, ex compagna di classe che ha attraversato anni complicati.

Anita accoglierà Alba in libreria e tra le due donne si instaurerà un legame umano destinato a incidere sulle dinamiche degli adulti (e non solo su quelle). Tensione alle stelle tra Dante e la nuova preside Irene Alessi. Le frizioni arriveranno al culmine quando si tratterà di parlare del futuro scolastico di Thomas. A scontrarsi saranno due visioni opposte.

Thomas alla fine avrà una seconda chance, ma il braccio di ferro tra Dante e Irene potrà considerare tutt’altro che concluso. Greta sarà ferita da quanto successo tra Simone e Thomas e reagirà in maniera impulsiva, senza trattenere la rabbia. Nel frattempo tra gli adulti Anita e Leone saranno sempre più vicini. Il carisma del nuovo professore di Fisica affascinerà Viola.

Il passato complicato di Alba tornerà prepotentemente a bussare alla sua porta sotto forma di debiti, minacce e soprattutto con la drammatica storia di Gabriele, l’ex fidanzato che anni prima aveva sconvolto non solo la sua vita ma anche quelle di Dante e Leone. Verità mai pronunciate e antiche colpe torneranno a galla segnando in profondità le trame della terza stagione.