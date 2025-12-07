Un Professore, anticipazioni prossima puntata: cosa succederà tra Anita e Dante

Cosa succederà nei prossimi episodi di Un Professore 3? L’ultima puntata – la terza di questa nuova stagione – ha dovuto vedersela con il concerto di Umberto Tozzi all’Arena di Verona e la finale di X Factor. Una sfida dalla quale la fiction Rai con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi è uscita vincitrice.

Nella prima serata di giovedì 4 dicembre la terza stagione di Un Professore ha radunato 3 milioni e 331 mila spettatori facendo registrare il 18.6% di share. Lo show di Umberto Tozzi non è andato oltre 1 milione e 925 mila spettatori (con il 12.3% di share) mentre l’atto finale di X Factor è stato seguito da 913 mila spettatori (5,1% di share).

La quarta puntata di Un Professore 3 andrà in onda giovedì 11 dicembre in due episodi intitolati “San Benedetto: ora et labora” e “Kollontaj e l’eros alato”. Le anticipazioni rivelano che Simone sarà deluso da Thomas mentre Dante cercherà di riavvicinarsi ad Anita. Manuel invece capirà di dover riprendere in mano le redini della sua vita.

Un Professore 3, anticipazioni 4a puntata: cosa accadrà tra Dante e Anita

Nella prossima puntata di Un Professore Simone scoprirà la verità su Thomas. Greta e Thomas perderanno il controllo. Manuel, a rischio di perdere l’anno scolastico, deciderà di tornare. Anita nel frattempo farà una scoperta destinata a sconvolgerla. Il primo episodio (il settimo in totale della fiction) si intitola “San Benedetto: ora et labora”.

La puntata si aprirà con gli studenti e i professori della 5ª B in gita a Montecassino. Nel mentre, Simone sarà riuscito a scoprire la verità sul lavoro di Thomas, arrabbiandosi per la bugia. Dante, mentre il professor Leone porta i ragazzi a vedere le stelle, proverà ad avvicinarsi ad Anita.

Zeno, cogliendo l’occasione della camminata notturna, si isolerà perché ha mentito ai genitori. Simone e gli altri lo cercheranno. Nel frattempo Thomas e Greta si apparteranno e poi perderanno il controllo. L’ottavo episodio di Un Professore 3 (“Kollontaj e l’eros alato”) vedrà gli studenti alle prese con quanto accaduto durante la gita.

Greta si troverà a disagio con Thomas. Sempre più confuso Simone mentre Zeno non vorrà più andare a scuola. Manuel capirà che il rischio di perdere l’anno è molto concreto. Penserà dunque a un ritorno. Il triangolo tra Matteo, Laura e Luna, cominciato nello scorso episodio, non darà i risultati che i tre speravano.

Dante non smetterà di voler aiutare Alba, ma le cose si potrebbero complicare. Viola sarà decisa a fare una sorpresa al professor Leone per mostrargli quanto sia importante per lei la sua materia. Vedendolo però con Anita deciderà di tirarsi indietro. Proprio Anita si renderà conto di tenere ancora molto a Dante. Ma farà una scoperta sconvolgente.