La terza stagione della serie con Alessandro Gassman nei panni del professor Dante Balestra è pronta per andare in onda e la quarta è già in cantiere.

Un Professore 3, nuove storie e volti in arrivo: e intanto la stagione 4 è già pronta a decollare

Sta già scaldando i motori la terza stagione di Un professore, la serie televisiva con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi. La fiction che ha come protagonista il professore di filosofia Dante Balestra, docente presso il liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Roma, sta per tornare sul piccolo schermo con sei puntate nuove di zecca.

Appuntamento nella prima serata di giovedì 20 novembre su Rai 1 per i primi due episodi di Un professore 3, in onda a partire dalle alle 21:30 e intitolati “Shakespeare e la maturità” e “Gorgia e il caso”. Conto alla rovescia dunque per la nuova stagione della serie parzialmente basata sull’originale catalano Merlí e scritta da Sandro Petraglia, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni e Fidel Signorile.

In questo nuovo capitolo di Un professore il pubblico ritroverà naturalmente il prof Dante e la libraria Anita, lasciati felici e innamorati al termine della seconda stagione. Inutile dire che sorprese e colpi di scena sono lì in agguato, pronti ad attenderli nella serie coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy con la regia di Andrea Rabuzzo.

Un Professore 3, cosa ci attende nella nuova stagione

La scorsa stagione di Un professore è stata un successo sul piano degli ascolti, costantemente cresciuti nel corso delle sei puntate e arrivati a superare il 20% di share e il tetto dei 4 milioni di spettatori (il picco nel gran finale con il 24,90% di share). Ottima la risposta da parte del pubblico, al punto che la quarta stagione è già in cantiere.

Questa nuova stagione vedrà i ragazzi della 5B alle prese con l’esame di maturità e le sfide della vita, in un periodo decisivo del loro percorso dove saranno chiamati a confrontarsi seriamente con i progetti per il loro futuro. Cosa vogliono diventare da grandi? Alice e Dante si sono lasciati: lei vive con Manuel e Viola, lui con Simone da nonna Virginia.

La coppia però avrà una seconda possibilità quando Anita andrà a fare la supplente di inglese proprio nel liceo di Dante. Nel frattempo Manuel entrerà in crisi a causa della ritorno dell’ex di Nina. Luna invece si inserirà tra Laura e Matteo. Nuova preside per il liceo, Irene, e nuovo professore di fisica: è una vecchia conoscenza di Dante, il suo ex allievo Leone. Le due new entry al liceo Da Vinci sono destinate ad avvicinarsi.

Il cast di Un professore 3, tra conferme e novità

Novità anche in classe: arriveranno quattro nuovi studenti pronti a portare un po’ di scompiglio. I loro nomi sono Zeno, Alba, Greta (figlia di Irene) e Thomas. Nel cast, oltre a Alessandro Gassman (Dante Balestra) e Claudia Pandolfi (Anita Ferro), ci saranno anche Nicolas Maupas (Simone figlio di Dante) e Damiano Gavino (Manuel figlio di Anita).

Altri protagonisti di Un professore 3 saranno Domenico Bruni (Mimmo), Christiane Filangieri (Floriana), Pia Englebert (nonna Virginia), Elisa Cocco (Laura), Luna Miriam Iansante (Luna), Davide Divetta (Matteo), Margherita Aresti (Nina), Alice Lupparelli (Viola). Le new entry nel cast sono Dario Aita (Leone), Nicole Grimaudo (Irene), e i nuovi studenti interpretati da Tommaso Donadoni, Giulia Fazzini, Filippo Brogi e Rita Castaldo.