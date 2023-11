ATP Finals 2023, dove vederla in tv e in chiaro: la programmazione Rai, Sky Sport e SuperTennis

Dal 12 al 19 novembre 2023, al PalaAlpitour di Torino, si giocheranno le Nitto ATP Finals 2023, l’evento conclusivo dell’ATP Tour 2023, giunto alla 54esima edizione, al quale prendono parte i primi 8 giocatori della classifica di singolare e le prime 8 coppie della classifica di doppio.

Nel torneo di singolare, ci sarà il nostro Jannik Sinner insieme al detentore del titolo, Novak Djokovic, e a Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrej Rublëv, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e Holger Rune.

Il torneo singolare avrà inizio con due gironi (il Gruppo Verde con Djokovic, Sinner, Tsitsipas e Rune e il Gruppo Rosso con Alcaraz, Medvedev, Rublëv e Zverev). Successivamente, ci saranno le semifinali e la finale.

Le Nitto ATP Finals 2023 andranno in onda in chiaro sulla Rai e su SuperTennis e interamente su Sky Sport.

ATP Finals in chiaro: la programmazione Rai (aggiornata giorno per giorno)

Per quanto riguarda la copertura Rai Sport, la conduzione in studio sarà a cura di Paolo Canè e Rita Grande. Per il commento tecnico, invece, troveremo Adriano Panatta.

Domenica 12 novembre

ore 14

Tennis – Nitto ATP Finals 2023 – Gruppo Verde, 1a giornata: Sinner – Tsitsipas

Rai 2

ATP Finals, dove vederla in tv: la programmazione Sky Sport

Le ATP Finals 2023 andranno in onda interamente in diretta su Sky e in streaming su NOW. La copertura includerà tutti gli incontri di singolare e anche quelli di doppio.

In telecronaca, a guidare la squadra di Sky Sport troveremo Elena Pero e Paolo Bertolucci, insieme a Luca Boschetto e al commento tecnico di Paolo Lorenzi, Raffaella Reggi e Laura Golarsa.

Al Pala Alpitour, Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante saranno i conduttori degli studi pre e post partita, con la partecipazione di Filippo Volandri e Ivan Ljubicic. Stefano Meloccaro, invece, sarà l’inviato che racconterà, insieme a Paolo Lorenzi, il dietro le quinte del torneo nella rubrica ATP Finals The Insider. Dalila Setti, invece, sarà la conduttrice de Il Tennis è servito. Gli inviati per Sky Sport 24, infine, saranno Paolo Aghemo e Giorgia Mecca.

Saranno disponibili, infine, anche le produzioni originali Sky, Jannik oltre il tennis – Sinner un anno dopo e Ljubo, l’uomo salvato dal tennis.

Di seguito, la programmazione nel dettaglio delle Nitto ATP Finals 2023, in diretta precisamente su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e, come già scritto, in streaming su NOW.

Su Sky Sport 24, invece, andranno in onda Studio ATP Finals (l’edizione delle 11.30), Il Tennis è servito e ATP Finals The Insider.

Domenica 12 novembre

ore 11.30 Studio ATP Finals

ore 12 Doppio: Round Robin (sessione diurna)

ore 13.30 Il Tennis è servito

ore 14 Studio ATP Finals

ore 14.30 Singolo: Round Robin (sessione diurna)

a fine match Studio ATP Finals

ore 18 Studio ATP Finals

ore 18.30 Doppio: Round Robin (sessione serale)

a fine match Studio ATP Finals

ore 20.45 Studio ATP Finals

ore 21 Singolo: Round Robin (sessione serale)

a fine match Studio ATP Finals

ore 23.30 ATP Finals The Insider

Lunedì 13 novembre

ore 11.30 Studio ATP Finals

ore 12 Doppio: Round Robin (sessione diurna)

ore 13 Il Tennis è servito

ore 14 Studio ATP Finals

ore 14.30 Singolo: Round Robin (sessione diurna)

a fine match Studio ATP Finals

ore 18 Studio ATP Finals

ore 18.30 Doppio: Round Robin (sessione serale)

a fine match Studio ATP Finals

ore 20.45 Studio ATP Finals

ore 21 Singolo: Round Robin (sessione serale)

a fine match Studio ATP Finals

ore 23.30 ATP Finals The Insider

Martedì 14 novembre

ore 11.30 Studio ATP Finals

ore 12 Doppio: Round Robin (sessione diurna)

ore 13 Il Tennis è servito

ore 14 Studio ATP Finals

ore 14.30 Singolo: Round Robin (sessione diurna)

a fine match Studio ATP Finals

ore 18 Studio ATP Finals

ore 18.30 Doppio: Round Robin (sessione serale)

a fine match Studio ATP Finals

ore 20.45 Studio ATP Finals

ore 21 Singolo: Round Robin (sessione serale)

a fine match Studio ATP Finals

ore 23.30 ATP Finals The Insider

Mercoledì 15 novembre

ore 11.30 Studio ATP Finals

ore 12 Doppio: Round Robin (sessione diurna)

ore 13 Il Tennis è servito

ore 14 Studio ATP Finals

ore 14.30 Singolo: Round Robin (sessione diurna)

a fine match Studio ATP Finals

ore 18 Studio ATP Finals

ore 18.30 Doppio: Round Robin (sessione serale)

a fine match Studio ATP Finals

ore 20.45 Studio ATP Finals

ore 21 Singolo: Round Robin (sessione serale)

a fine match Studio ATP Finals

ore 23.30 ATP Finals The Insider

Giovedì 16 novembre

ore 11.30 Studio ATP Finals

ore 12 Doppio: Round Robin (sessione diurna)

ore 13 Il Tennis è servito

ore 14 Studio ATP Finals

ore 14.30 Singolo: Round Robin (sessione diurna)

a fine match Studio ATP Finals

ore 18 Studio ATP Finals

ore 18.30 Doppio: Round Robin (sessione serale)

a fine match Studio ATP Finals

ore 20.45 Studio ATP Finals

ore 21 Singolo: Round Robin (sessione serale)

a fine match Studio ATP Finals

ore 23.30 ATP Finals The Insider

Venerdì 17 novembre

ore 11.30 Studio ATP Finals

ore 12 Doppio: Round Robin (sessione diurna)

ore 13 Il Tennis è servito

ore 14 Studio ATP Finals

ore 14.30 Singolo: Round Robin (sessione diurna)

a fine match Studio ATP Finals

ore 18 Studio ATP Finals

ore 18.30 Doppio: Round Robin (sessione serale)

a fine match Studio ATP Finals

ore 20.45 Studio ATP Finals

ore 21 Singolo: Round Robin (sessione serale)

a fine match Studio ATP Finals

ore 23.30 ATP Finals The Insider

Sabato 18 novembre

ore 11.30 Studio ATP Finals

ore 12 Doppio: Semifinale 1

ore 13 Il Tennis è servito

ore 14 Studio ATP Finals

ore 14.30 Singolo: Semifinale 1

a fine match Studio ATP Finals

ore 18 Studio ATP Finals

ore 18.30 Doppio: Semifinale 2

a fine match Studio ATP Finals

ore 20.45 Studio ATP Finals

ore 21 Singolo: Semifinale 2

a fine match Studio ATP Finals

ore 23.30 ATP Finals The Insider

Domenica 19 novembre

ore 13 Il Tennis è servito

ore 14.30 Studio ATP Finals

ore 15 Doppio: Finale

ore 17.30 Studio ATP Finals

ore 18 Singolo: Finale

ore 20 Studio ATP Finals

ore 20.30 ATP Finals The Insider

ATP Finals in chiaro: la programmazione SuperTennis (aggiornata giorno per giorno)

SuperTennis proporrà ogni sera in chiaro, in differita, un match.

Durante la giornata, gli inviati racconteranno il torneo con approfondimenti, immagini inedite e interviste esclusive.

Domenica 12 novembre

ore 23

ATP Finals Torino (differita) – Novak Djokovic vs Holger Rune