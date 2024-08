Focus ascolti, le Olimpiadi su Rai2 un successo fra i giovani grazie anche al second screen

Come sono andate televisivamente parlando, più precisamente nel campo degli ascolti queste Olimpiadi ? Bene, molto bene. Praticamente un successo. Oggi con la nostra rubrica di Focus ascolti andremo ad analizzare proprio i dati di ascolto di queste Olimpiadi parigine. Naturalmente per fare questo andremo a vedere in primis il dato di Rai2, la rete olimpica della televisione pubblica. Quella cioè che ha trasmesso le gare di questi giochi olimpici, in tandem e con il supporto di Rai Sport. Faremo anche un confronto con le medie di ascolto del periodo olimpico di 3 anni fa. A questo proposito ricordiamo da subito che Parigi 2024 è stata trasmessa da Rai2 e Raisport, più Rai play nella misura di 360 ore. Tokyo 2020 (in onda nel 2021 per il Covid) fu trasmessa dalla sola Rai2, senza diritti web per un totale di 200 ore.

I numeri del successo televisivo olimpico di Rai2

Partiamo con il dato medio di share delle 24 ore di Rai2 dal 26 di luglio e fino ad oggi. Un dato del 18% di share, con una media di 1.290.000 telespettatori. Diciamo che sono andate molto bene queste Olimpiadi su Rai2 perchè si tratta di un dato in crescita del 2,5% di share rispetto al periodo olimpico del 2021. Nello specifico della fascia 9:30-23:00, quella che conteneva le gare vere e proprie, Rai2 ottiene nel periodo olimpico 2024 uno share del 20,2% e 1.985,000 telespettatori. Registriamo poi 2.656.000 telespettatori nel total audience (Live+Vosdal Tv + CTV + Live online secondo schermo).

Il secondo schermo porta il pubblico giovane nell’ascolto tradizionale delle Olimpiadi 2024

Vale la pena sottolineare che il contributo maggiore del secondo schermo sull’ascolto tradizionale viene dal pubblico giovane 15-24 anni con un +5,7% nella fascia 9-23 e +7,5% nella fascia oraria ‘9-13. Il 32% degli ascoltatori del secondo schermo è sotto i 35 anni. Nella classifica delle discipline più viste vediamo medaglia d’oro la pallavolo femminile con 3.673.000 telespettatori, quindi medaglia d’argento la regina dei giochi, ovvero l’atletica leggera con 3.502.000 telespettatori. Le interazioni social vedono medaglia d’oro Instagram con il 73%, quindi medaglia d’argento per X con il 16% e medaglia di bronzo Facebook con l’11% delle interazioni social.

Raisport vola con Parigi 2024, i dati per target ed il picco della pallavolo femminile

La rete di supporto, ovvero Rai Sport ha pure ottenuto ascolti molto al di sopra del suo standard. Ha totalizzato infatti in questo periodo olimpico del 2024 una media nelle 24 ore del 5,30% di share e oltre 460.000 telespettatori. Nella fascia 9-23 Raisport ottiene ben il 6,3% di share. Record di ascolti per la finale del torneo olimpico di pallavolo femminile Italia-Usa con una media del 40,3% di share e 5.550.000 telespettatori e con un picco di 7 milioni e share del 50% alle ore 14:20. Share altissimi fra i laureati nella misura del 61% e del 59% sulle donne fra i 25 ed il 34 anni. Buone notizie per la Rai2 olimpica del 2024 anche per quel che riguarda l’età del pubblico. Nel target commerciale 25-54 anni cresce di oltre 4 punti rispetto al periodo olimpico del 2021. passando dal 13,3% di quattro anni fa, all’attuale 18% di share.

Le altre reti alle prese con le Olimpiadi di Parigi 2024

Dando un’occhiata alle altre reti ed i loro ascolti in questo periodo olimpico, la prima rete Rai ottiene nelle 24 ore il 13,2% di share, in calo di un punto rispetto al periodo olimpico del 2021. Rai3 invece cala dello 0,7% di share rispetto al luglio/agosto 2021, fermandosi quest’anno al 4,8% di share. Fra gli altri canali vediamo Canale 5 che cresce di un punto e mezzo rispetto al periodo olimpico del 2021. Piccoli cali dell’ordine del 0,2% di share per Italia 1 e Rete 4, mentre La7 cresce dello 0,3% di share. Nel target commerciale crescono di quasi un punto le specializzate Mediaset toccando il 10,6% di share. Tv8 e Nove sostanzialmente hanno dati oscillanti fra lo 0,3% in più e lo 0,2% in meno.

Il dato degli over 65 delle altre reti

Dati interessanti ci arrivano poi dagli over 65. In questa fascia vediamo infatti le difficoltà di Rai1 e di Rai3, storicamente forti in questo target. Rai1 cede nel periodo olimpico il 2.5% di share rispetto al medesimo periodo del 2021. Rai3 cala dell’1,3% di share. Il pubblico Rai over 65, si rifugia sulle specializzate della tv pubblica che infatti salgono di quasi 3 punti, ma ricordiamo che qui c’è il dato di Rai sport che nel 2021 non trasmetteva le gare olimpiche. Notiamo poi che sale del 2,3% di share Canale 5, che quindi pare acchiappare nel periodo olimpico di Parigi 2024 il pubblico maturo di Rai1 non amante dello sport.