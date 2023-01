Bloccati in un hotel in quota, in una location che sa essere molto suggestiva quanto inquietante se la natura ci mette lo zampino. Black Out-Vite sospese, la nuova fiction di Raiuno, racconta proprio questo, ovvero come un gruppo di persone in un hotel di lusso in montagna debba affrontare un isolamento forzato causato da una valanga, facendo affiorare puntata dopo puntate le proprie vere nature. Vi intriga la premessa? Allora continuate a leggere!

Black Out – Vite sospese, quando va in onda?

Raiuno ha deciso di far esordire la fiction con un doppio appuntamento, lunedì 23 e martedì 24 gennaio 2023, alle 21:25. Le altre puntate, invece, vanno in onda di lunedì: il finale di serie viene quindi trasmesso il 6 febbraio. Prima del debutto televisivo, però, il primo episodio è stato messo a disposizione in anteprima su RaiPlay.

Black Out – Vite sospese, la trama

Un mistery-drama ambientato in alta quota: una valanga intrappola personaggi con segreti da nascondere e ambigui professionisti.

"#BlackOut: vite sospese", dal #23gennaio alle 21.25 su @RaiUno.

Le curiosità nel #NewsRai dedicato➡️https://t.co/qq5s1K9zUK#BlackOutLaSerie pic.twitter.com/Qplo3Ao63s — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) January 17, 2023

È la vigilia di Natale e il distacco di un’imponente slavina isola la Valle del Vanoi, in Trentino, impedendo i soccorsi tramite l’unico passo che porta alla valle. Il paese è isolato, l’elettricità saltata, le comunicazioni interrotte. I clienti del lussuoso albergo e i residenti del paesino nel piccolo ed esclusivo polo sciistico rimangono tagliati fuori dal mondo.

Giovanni Lo Bianco (Alessandro Preziosi) è venuto per una vacanza sulla neve con i suoi due figli adolescenti, Riccardo (Federico Russo) ed Elena. Non ha badato a spese e ha preso la suite più costosa del lussuoso albergo. Per tutti Giovanni è un broker di mezza età, elegante e di successo. Per i suoi figli è un padre che, dopo la recente perdita della moglie, deve riscoprirsi genitore.

Black Out - Vite sospese, le foto della nuova fiction du Raiuno Guarda le altre 23 fotografie → Ma Giovanni è molto più di tutto questo. La verità è sepolta in un passato inconfessabile che è sul punto di ritornare quando riconosce Marco Raimondi (Marco Rossetti) ospite di quello stesso albergo, insieme a Irene (Caterina Shulha), sua nuova bellissima compagna. Per Marco, meccanico che si è appena risollevato dal fallimento della sua officina, alloggiare in quell’albergo è un colpo di testa.

In realtà un motivo c’è: in una baita poco distante si nascondono la figlia Anita (Juju Di Domenico), costretta a vivere suo malgrado sotto copertura con la madre, nonché sua ex moglie, Claudia (Rike Schmid), primario di chirurgia d’urgenza, sottoposta ad un programma di protezione testimoni in attesa del processo che la vede testimone oculare di un omicidio di Camorra per mano di uno spietato boss.

Nessuno sa che Giovanni è legato al clan malavitoso da un vincolo di sangue: è suo fratello il boss imputato nel processo e lui, pur avendo cambiato cognome e apparentemente vita, è ancora invischiato negli affari di famiglia. La testimonianza di Claudia rischia quindi di distruggere la vita di Giovanni e quella dei suoi figli e a lui non resta che provare ad eliminarla. Claudia però è anche l’unica persona nella valle in grado di salvare sua figlia, la giovanissima Elena, in coma dopo la valanga. Nessuno sembra poter fermare l’ineluttabile. Nessuno, tranne il destino.

Black Out – Vite sospese, il cast

Molto nutrito il cast di questa serie, che include sia attori italiani che tedeschi. Un gruppo capitanato da Alessandro Preziosi, attore conosciutissimo dal pubblico italiano e recentemente comparso anche ne La Vita Bugiarda degli Adulti.

Alessandro Preziosi è Giovanni Lo Bianco: broker finanziato legato dal sangue ad un clan della malavita. Se inizialmente si trova in hotel per passare del tempo con i figli, la scoperta che Claudia (Rike Schimd) è a poca distanza da lui lo pone davanti ad un dilemma: se la ucciderà, i figli non sapranno mai del suo passato, ma soprattutto non potrà curare la figlia Elena, in coma.

Rike Schmid è Claudia Schneider: Primario di un pronto soccorso, che entra con la figlia Anita (Juju Di Domenico) nel programma di protezione testimoni dopo aver assistito ad un omicidio ordinato da un boss che altri non è che il fratello di Domenico.

Marco Rossetti è Marco Raimondi: meccanico che si è appena risollevato da un fallimento e che decide di trascorrere le vacanze nell’hotel per poter andare a trovare l’ex moglie Claudia e la figlia Anita.

Aurora Ruffino è Lidia Ercoli: appuntato dei Carabinieri di Vanoi, che ha deciso di indossare la divisa solo per compiacere il padre. Ma si ritrova coinvolta nei misteri dell’hotel e dei suoi personaggi.

Mickaël Lumière è Karim: barista dell’albergo. Ottimista e intraprendente, si mette subito a disposizione per aiutare i sopravvissuti. Crea un legame particolare con Lidia. Nasconde un segreto legato al piccolo Hamid.

Caterina Shulha è Irene: giovane infermiera dell’est Europa e la nuova compagna di Marco, che si rivela un prezioso sostegno per Claudia.

Juju Di Domenico è Anita Raimondi: figlia di Marco e Claudia, che ha seguito la madre nel programma di protezione testimoni. Da qualche tempo, all’insaputa di Claudia, ha iniziato una relazione con Lorenzo (Riccardo Maria Manera), figlio dei proprietari del prestigioso hotel, senza mai rivelargli la sua vera identità.

Federico Russo è Riccardo Lo Bianco: figlio maggiore di Giovanni, che vede come un eroe, fin quando scopre la verità sul padre. È attratto da Anita, ma si vede costretto a stare alla larga da lei.

Riccardo Maria Manera è Lorenzo Zanin: figlio dei proprietari dell’albergo, ha una relazione clandestina con Anita, le cui incertezze sentimentali lo portano a riavvicinarsi a Marta, cameriere dell’hotel nonché sua vecchia fiamma.

Altri personaggi:

Massimo Mesciulam è Giorgio

Giorgio Caputo è Ruggero Volturno

Magdalena Grochowska è Sarah Zanin

Maria Roveran è Petra Zanin

Veronica Urban è Silvia

Alessandro Riceci è Umberto

Maurizio Fanin è Andrea

Eugenio Franceschini è Luca

Fabio Sartor è Max Zanin

Black Out – Vite sospese, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della fiction sono otto, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Raiuno le manda in onda due per volte per quattro prime serate: le prime due sono trasmesse il 23 e 24 gennaio, le altre due il 30 gennaio ed il 6 febbraio.

Black Out – Vite sospese, il regista

Dietro la macchina da presa c’è Riccardo Donna, regista già numerose altre fiction, tra cui Un Medico in Famiglia, Nebbie e delitti e La strada di casa. “Girare un film in montagna d’inverno non è semplice”, ha detto raccontando l’esperienza di questo set, “ma eravamo preparati bene e pronti a superare le difficoltà. Purtroppo la neve non la controlli, a volte c’è, a volte no, a volte è troppa e ti arriva all’ombelico e a volte fa caldo e inesorabilmente si scioglie. Nei luoghi scelti per le riprese, a pochi giorni dal primo ciak, la neve, prima abbondante, si era via via sciolta e non si prevedevano nevicate. Passavano i giorni e la situazione si stava facendo drammatica… Che fare? Soltanto chi ha esperienza cinematografica, può capire il dilemma che ci siamo trovati ad affrontare. Ma alla fine lo abbiamo risolto. La neve non arrivava e allora siamo andati noi da lei. In tre giorni abbiamo fatto nuovi sopralluoghi, cambiato programmi, locations, e abbiamo cambiato il famoso PDL (piano di lavorazione). Dovevo adattarmi al territorio. Devo dire che in queste condizioni, spesso la macchina a mano è la soluzione più logica. Ho usato obiettivi che mi hanno permesso di stare molto vicino ai visi degli attori dando così la sensazione di vivere con grande intensità le loro emozioni”.

Black Out – Vite sospese, sceneggiatori e produttori

Il soggetto di serie è stato scritto da Michelangelo La Neve (“Diabolik”), Valerio D’Annunzio (Nudes, Il restauratore), Andrea Valagussa (La strada di casa, Fino all’ultimo battito), Peppe Millanta e Michela Straniero (Nero a metà).

A parte La Neve, tutti gli altri hanno anche scritto le sceneggiature, con D’Annunzio nel ruolo di head writer. La serie è una coproduzione Rai Fiction–Èliseo Entertainment, con la partecipazione di Viola Film, in collaborazione con Trentino Film Commission e prodotta da Luca Barbareschi. La troupe è composta da più di cento persone, con ottanta attori e numerose comparse scelte sul territorio.

Black Out – Vite sospese, dov’è stato girato e dove si trova l’hotel?

Come si evince dalla trama, molto importante è stata la scelta delle location della fiction, caduta sul Trentino, tant’è la la serie è stata realizzata con il supporto della Trentino Film Commission. Protagonista è la Valle del Vanoi, nel Trentino orientale; il paesino di Valdena, in cui sono ambientate le vicende, in realtà è Caoria, frazione di Canal San Bovo.

Tre le altre location, la valle del Primiero, le Pale di San Martino, la Val Venegia e la Val Canali. L’albergo al centro del racconto è in realtà villa Welsperg, centro visitatori del parco di Paneveggio.

Black Out – Vite sospese su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere la sere anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.