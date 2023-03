Si torna in vetta, sulle montagne che possono ospitare momenti di riflessione e serenità ma conservare anche segreti e sorprese. In ogni caso, proprio le montagne restano protagoniste di Un Passo Dal Cielo 7, la nuova stagione della fortunata serie tv di Raiuno prodotta da Lux Vide, che quest’anno propone numerose novità. Volete sapere quali sono? Siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

Un Passo Dal Cielo 7, quando inizia?

La messa in onda della nuova stagione di Un Passo Dal Cielo è stata fissata da Raiuno a partire da giovedì 30 marzo 2023, prendendo così il posto di un'altra fiction di Lux Vide, ovvero Che Dio Ci Aiuti 7, che è terminata il 16 marzo. Da martedì 28 marzo, però, la prima puntata è disponibile in anteprima su RaiPlay.

Un Passo Dal Cielo 7, la trama

Questa stagione si gioca sull’incontro tra femminile e maschile, nelle sue infinite sfumature. Nel rapporto tra(Giusy Buscemi) e(Enrico Ianniello), assistiti dal fedele(Gianmarco Pozzoli), scopriremo due fratelli poliziotti che conducono le indagini in maniera opposta. Da un lato il commissario scafato e inflessibile e dall’altro la poliziotta empatica, capace di notare ciò che ad altri sfugge.

Attraverso Manuela, scopriremo i nuovi personaggi maschili di questa stagione. Nathan (Marco Rossetti), un uomo misterioso che vive da solo nella foresta. Nessuno lo vede mai, se non raramente quando scende in paese per vendere la selvaggina e le pelli. A San Vito lo chiamano l’“uomo degli orsi”, perché ha passato i primi anni della sua vita da solo nella foresta. Si dice che sia stata proprio un’orsa a prendersi cura di lui.

Un giorno, una coppia di antropologi lo ha trovato e ha deciso di “adottarlo”, cercando di riportarlo alla civiltà. Lo hanno cresciuto, insieme alla loro figlia Adele (Giulia Vecchio), in una fattoria al confine tra il paese e il mondo selvaggio della foresta. Nathan è stato rieducato: gli hanno insegnato a parlare, a leggere, a scrivere. Sono passati molti anni da allora.

Oggi Nathan è un uomo che vive lontano da tutto e da tutti, ma sembra avere un conto aperto con un grande allevatore della valle dall’aspetto di un cowboy d’altri tempi. Un personaggio potente, amato, temuto, rispettato: Luciano Paron (Giorgio Marchesi).

Paron, il primo difensore delle tradizioni secolari della valle, con le sue attività potrebbe rappresentare una minaccia all’equilibrio ecologico delle montagne. Inoltre, questo facoltoso cowboy che non ha eredi sembra aver messo gli occhi addosso al nipote di Nathan, Mirko (Alessandro Bedetti), che cerca di avvicinare a sé come fosse un figlio.

Insieme a Manuela, Nathan andrà a fondo nella vita di Paron per difendere quei boschi e quegli animali che sono a tutti gli effetti la sua casa e la sua famiglia. E poi, forse, per riallacciare i rapporti con la sua famiglia. La cosa che Manuela non si aspetta è che Paron non rappresenta solo una minaccia per San Vito, ma è forse anche l’uomo responsabile dei fantasmi del suo passato.

Gregorio Masiero (Leonardo Pazzagli) è invece uno scultore famoso nella zona che lavora usando tronchi di alberi caduti. In paese, Gregorio è conosciuto e apprezzato anche se ultimamente è un po’ in difficoltà. Da pochi mesi, infatti, ha perso la moglie Roberta in un incidente stradale. Le indagini sull’incidente sono ancora in corso e per Gregorio la situazione famigliare è difficile da sostenere. Roberta era il centro della vita di Gregorio, si occupava di tutti gli aspetti pratici e si prendeva cura del figlio Andrea.

Manuela incontrerà Gregorio apparentemente per caso, in uno dei momenti più difficili per lui. Quest’uomo bello e tormentato muove qualcosa di nuovo in lei ma il segreto che Manuela si porta dentro potrebbe spingere Gregorio in un dramma ancora più grande.

Vincenzo e Carolina (Serena Iansiti) si sono trasferiti con i figli in una casa comune e sono alle prese con nuove dinamiche famigliari. Carolina ormai è una donna in carriera. Anzi, lavora e guadagna più di Vincenzo, che si occupa della gestione della casa, un’inversione di ruoli che mettere in crisi il nostro commissario. Basta vivere tutti sotto lo stesso tetto per potersi definire una famiglia? I nostri proveranno a capirlo insieme tra figli ribelli, lavoro, incomprensioni, intromissioni di Huber, ex che tornano e nuovi amori che potrebbero sbocciare. Non ultimo il ritorno a San Vito di Eva (Rocio Muňoz Morales), mamma di Mela ed ex grande amore del commissario.

Un Passo Dal Cielo 7, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della settima stagione sono otto, ciascuno dalla durata di circa 110 minuti ed in onda uno per sera, per otto prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione, quindi, va in onda il 18 maggio.

Un Passo Dal Cielo 7, cast

Il cast della serie promuove Giusy Buscemi al ruolo di protagonista, affiancata da Enrico Ianniello e Gianmarco Pozzoli, presenti fin dalla prima stagione. A loro si aggiungono numerosi nuovi personaggi, che danno linfa alle nuove storie della stagione.

Giusy Buscemi è Manuela Nappi: vista per la prima volta nella terza stagione, è tornata nella sesta stagione ed ora è la protagonista. Ha studiato in Polizia ed è diventata Ispettrice. Si ritrova a lavorare a fianco del fratello, ma hanno metodi molto differenti.

Enrico Ianniello è Vincenzo Nappi: Vice questore di San Vito, fratello di Manuela, con cui collabora nelle indagini nel corso della stagione. Ha una relazione con Carolina ed una figlia, Mela, avuta con Eva.

Gianmarco Pozzoli è Huber Fabricetti: assistente capo di Vincenzo, un po’ goffo, il che spesso genera situazioni comiche.

Serena Iansiti è Carolina Volpi: consulente ecologica, nella sesta stagione inizia una relazione con Vincenzo.

I nuovi personaggi

Marco Rossetti è Nathan: da piccolo è cresciuto da solo nei boschi. Trovato da una coppia, viene adottato fin quando, da grande, decide di tornare a vivere in solitudine là dove era stato trovato. Vuole difendere la foresta dalle intenzioni di Paron.

Giorgio Marchesi è Luciano Paron: imprenditore, punto di riferimento della comunità, ma che potrebbe essere coinvolto in un’indagine che riguarda il possibile avvelenamento dei boschi. Ha il cruccio di non avere eredi; per questo si riavvicina al figlio biologico Mirko.

Leonardo Pazzagli è Gregorio Masiero: scultore del legno, soffre la perdita della moglie Roberta, avvenuta in un incidente stradale, tanto da rischiare di perdere l’affidamento del figlio Andrea. Manuela prende a cuore la sua situazione.

Alessandro Bedetti è Mirko Sartor: figlio di Adele e Luciano, viene cresciuto solo dalla madre, con cui vive ad Eden, comunità per il recupero delle ragazze minorenne con precedenti penali. È affascinato dal padre che non ha mai conosciuto e che ora vuole riavvicinarsi.

Giulia Vecchio è Adele Sartor: madre di Mirko e sorella adottiva di Nathan, ha aperto la comunità Eden. Custodisce un segreto sul motivo per cui si sia allontanata da Luciano dopo essere rimasta incinta di lui.

Davide Tucci è Hans Christian: nordeuropeo, sportivo, empatico, in carriera, alla moda, amante delle auto sportive, sembra l’uomo perfetto, che giunge in Valle perché lavora per Joe Bastianich (guest-star di alcune puntate). È amico d’infanzia di Carolina, da cui è attratto.

Francesca Masini è Lisa Fabricetti: una delle figlie di Huber, che nasconde non pochi segreti al padre, come il fatto di frequentare Paolino, figlio di Vincenzo e Carolina.

Un Passo Dal Cielo 7, e Daniele Liotti?

Nella primavera 2022 ha iniziato a circolare la voce che Daniele Liotti, protagonista della serie dalla quarta alla sesta stagione, sarebbe uscito di scena. Lux Vide ha confermato prima dell’inizio delle riprese che Liotti non sarebbe apparso nei nuovi episodi, salutando così il personaggio di Francesco Neri. Al suo volto, troviamo come protagonista Giusy Buscemi e la sua Manuela Nappi. Liotti si è dedicato ad altri progetto, come L’Anima Gemella, in onda prossimamente su Canale 5.

Un Passo Dal Cielo 7, registi e sceneggiatori

La settima stagione segna il debutto alla regia della fiction di Enrico Ianniello, che ha diretto il primo, il secondo, il settimo e l’ottavo episodio, mentre Laszlo Barbo ha diretto il terzo, quarto, quinto e sesto episodio.

La serie nasce da un’idea di Salvatore Basile, che ha curato anche il soggetto di serie con Mario Ruggeri, Enrico Oldoini, Andrea Valagussa e Francesca De Michelis. Ruggeri ha adattato il soggetto di serie con Carlo Mazzotta ed Alberto Vignati ed è Head Writer di tutti gli episodi, affiancato nei primi quattro da Mazzotta. A produrre la serie Lux Vide (società del gruppo Fremantle), con Rai Fiction.

Un Passo Dal Cielo 7, dov’è stato girato?

Fondamentali sono le location della serie, che offrono scorsi molto suggestivi in cui ambientare le vicende narrate. La settima stagione conferma l’ambientazione della sesta, ovvero le Dolomiti, a San Vito di Cadore (Belluno), con uno sguardo alle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.

In particolare le riprese (cominciate a fine agosto 2022) si sono svolte nelle Cinque Torri, sul Lago di Mosigo, alla Faloria, al Passo Giau, al Passo Falzarego, in Valparola, ad Auronzo e sul Lago di Misurina. La produzione ha potuto contare sulla collaborazione con la Regione Veneto, con il sindaco di Cortina d’Ampezzo e con il sindaco di San Vito di Cadore.

Un Passo Dal Cielo 7, colonna sonora

Anche in questa stagione le musiche sono curate da Andrea Guerra, che ha composto anche le colonne sonore delle stagioni precedenti, con le voci di Ermanno Giove, Chiara Galiazzo e Tommaso Fioroni.

Un Passo Dal Cielo 7 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Un Passo Dal Cielo 7 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, da cui è possibile vedere anche le stagioni precedenti.