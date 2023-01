Al Convento degli Angeli Custodi non ci si annoia mai: preparatevi a tante sorprese in Che Dio Ci Aiuti 7, la settima stagione della serie tv con protagonista Elena Sofia Ricci e la “sua” Suor Angela, quest’anno meno presente (come da tempo annunciato) ma non per questo meno capace, nel corso degli episodi, di influenzare le azioni degli altri personaggi. Incuriositi da questa premessa? Allora proseguite nella lettura!

Che Dio Ci Aiuti 7, episodi

Prima puntata, 12 gennaio 2023

Primo episodio: “Giudizi universali”

Suor Costanza non c’è più (no, tranquilli, non ha fatto ZAC) e il Convento è nelle mani di Suor Angela che, forse per la nuova responsabilità, è diventata “precisina”. La prima a soffrirne è Azzurra che cerca di “scuoterla” sperando che torni come prima. Emiliano sta organizzando il suo matrimonio, ma è anche alle prese con una paziente, Luisa, mamma di un bambino di 6 anni, Elia. Sarà questo caso a portare in convento una nuova suora molto rigorosa, Suor Teresa… E giungeranno anche due nuove ragazze, Ludovica e Cate: non potrebbero essere più diverse, ma entrambe nascondono un segreto sul perché sono finite ad Assisi.

Secondo episodio “Sensi di colpa”

Suor Angela si sente in colpa per aver lasciato Luisa ed Elia insieme un’ultima notte, visto quello che è successo. Il bambino viene portato temporaneamente in convento insieme a Sara, la ragazza che l’ha trovato. Azzurra vorrebbe alleviare il senso di colpa di Suor Angela e inizia a sospettare di Suor Teresa. Emiliano, invece, visti gli ultimi sviluppi della sua storia sentimentale, decide di cambiare vita e trasformarsi in un bad boy.

Che Dio Ci Aiuti 7, quando inizia?

La partenza della settima stagione è stata fissata a partire da giovedì 12 gennaio 2023, alle 21:25, su Raiuno. La fiction torna così ad occupare la serata del giovedì, che è stata la sua collocazione anche nelle stagioni precedenti. Le prime due puntate, però, sono state pubblicate in anteprima da RaiPlay.

Che Dio Ci Aiuti 7, anticipazioni trama

Alla fine della precedente stagione avevamo lasciato Azzurra (Francesca Chillemi) e Suor Angela (Ricci) più unite che mai: l’una pronta finalmente ad accettare il suo ruolo di Madre Superiora e l’altra a prendere i voti e diventare suora.

In questa nuova stagione dovranno affrontare una prova difficile e dolorosa: imparare a cavarsela l’una senza l’altra. Suor Angela, infatti, mancherà dal convento per un po’. Ma non andrà lontano. E sarà sempre a portata di telefonata. E per Azzurra, farla tornare diventerà la missione più importante. Ci riuscirà?

Solo che, per adesso, tenuto conto anche della partenza di Nico (Gianmarco Saurino), Monica (Diana Del Bufalo), Penny (Olimpia Noviello), Ginevra (Simonetta Columbi) ed Erasmo (Erasmo Genzini), Azzurra, per la prima volta si ritroverà… sola. Si fa per dire… Perché al convento degli Angeli Custodi non si è mai davvero soli.

Che Dio Ci Aiuti 7, le foto della settima stagione Guarda le altre 82 fotografie → Entreranno, infatti, nuovi personaggi di cui seguiremo (dis)avventure, drammi e nuovi amori. Giungeranno Sara (Federica Pagliaroli), esuberante romana con la passione per acconciature e make-up che, dietro unghie laccate e abiti provocanti, cela un’anima ferita; Cate (Ileana D’Ambra) e Ludovica (Emma Valenti), l’una col desideri o di cantare, l’altra con la voglia di diventare un’avvocata di successo, entrambe ancora ignare che, forse, quello che sognano non è quello di cui hanno realmente bisogno; Ettore (Filippo De Carli), il nuovo barista, bello, alto e inconsapevole che lì dentro si nasconde un a sua “nemica”; e infine il piccolo Elia (Valerio Di Domenicantonio), che troverà la forza per superare un grande lutto grazie a Sara, che diventerà sua amica e confidente.

Dei nostri “vecchi” amici, invece, resterà Emiliano (Pierpaolo Spollon) che, in seguito a una delusione amorosa, deciderà di dire basta all’amore. E, come se non bastasse, dovrà trasferirsi nel convento e avere a che fare tutti i giorni con Sara, l’aspirante estetista: con lei proprio non riesce ad andare d’accordo, lui che è così preciso, perfettino… Ma presto entrambi capiranno che, forse, non sono poi così diversi.

E ovviamente non può mancare Suor Costanza (Valeria Fabrizi), che sarà una guida per Azzurra e per gli abitanti del convento e che grazie alla sua presenza porterà calore, sorrisi e il suo immancabile coniglio porchettato (con il quale proverà a conquistare il cuore di Suor Teresa).

Che Dio Ci Aiuti 7, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della settima stagione sono venti, ciascuna della durata di circa minuti e mandate in onda due per volta da Raiuno, per un totale di dieci prime serate. Considerato che la trasmissione della fiction salterà una settimana per fare spazio al Festival di Sanremo, l’ultima puntata andrà in onda il 23 marzo.

Che Dio Ci Aiuti 7, il cast

Come nella tradizione delle migliori serie tv di Lux Vide (società del gruppo Fremantle), anche in Che Dio Ci Aiuti il cast cambia ciclicamente, fatta eccezione ovviamente per i protagonisti. In questa stagione, però, ci sarà di meno Elena Sofia Ricci: l’attrice ha infatti preferito dedicarsi ad altro e comparire in quantità inferiore nella serie, ma la sua uscita di scena non è definitiva.

Elena Sofia Ricci è Suor Angela;

Francesca Chillemi è Azzurra Leonardi;

Valeria Fabrizi è Suor Costanza;

Pierpaolo Spollon è Emiliano Stiffi;

Fiorenza Pieri è Suor Teresa;

Federica Pagliaroli è Sara Luparini;

Emma Valenti è Ludovica Perini;

Ileana D’Ambra è Cate Saltalamacchia;

Filippo De Carli è Ettore;

Valerio Di Domenicantonio è Elia.

Che Dio Ci Aiuti 7, Elena Sofia Ricci e Suor Angela

Nel 2022 è stato annunciato che Elena Sofia Ricci avrebbe lasciato la serie. In realtà il personaggio di Suor Angela compare in tre episodi della settima stagione e continua ad essere presente tramite l’escamotage di alcune telefonate fatte ad Azzurra.

L’allontanamento di Suor Angela dal Convento degli Angeli Custodi è dovuto ad un errore da lei commesso e di cui deve pagare le conseguenze. Il vescovo, però, decide di darle un’altra possibilità, mandandola ad occuparsi delle donne detenute di un carcere femminile, realtà che Suor Angela conosce molto bene, dal momento che prima di diventare suora era finita in prigione.

Che Dio Ci Aiuti 7, c’è Can Yaman?

No, nella settima stagione non c’è Can Yaman. L’attore turco, di recente visto co-protagonista proprio con Francesca Chillemi di Viola Come il Mare, era comparso nel finale della sesta stagione, ma come guest-star. Yaman non compare quindi nei nuovi episodi.

Che Dio Ci Aiuti 7, c’è Orietta Berti

In compenso, però, in un episodio della stagione c’è Orietta Berti nei panni di se stessa. La cantante si ritrova ad Assisi per un concerto ma, a causa della lontananza del marito Osvaldo, si sente poco bene. È Emiliano ad aiutarla a riprendersi: lei, in cambio, gli dà qualche consiglio sentimentale su come gestire la sua relazione con Sara.

Che Dio Ci Aiuti 7, registi e sceneggiatori

Alla regia torna Francesco Vicario, che ha diretto la serie fin dalla prima stagione, ora affiancato da Isabella Leoni. La serie nasce da un’idea di Carlotta Ercolino, il soggetto di serie è della stessa Ercolino e di Elena Bucaccio, Andrea Valagussa e Mauro Graiani. Bucaccio ha curato anche l’adattamento al soggetto di serie, con Umberto Gnoli, Elisabetta Zamperin e Costanza Cerasi. Gnoli, infine, è supervisore alle sceneggiature, insieme a Silvia Leuzzi.

Che Dio Ci Aiuti 7, dov’è stato girato?

Anche la settima stagione è stata girata ad Assisi, dopo che le prime due stagioni erano state girate a Modena e dalla terza alla quinta a Fabriano. Nella città umbra sono state girate numerose scene in esterna, ma la serie è stata girata anche a Roma, per quanto riguarda le scene negli interni.

Che Dio Ci Aiuti 7, RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Che Dio Ci Aiuti 7 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, da cui si possono rivedere anche gli episodi delle sei stagioni precedenti.