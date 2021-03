Per il suo gran finale, Che Dio Ci Aiuti 6 non rinuncia alle sorprese. Nella decima ed ultima puntata della fiction, in onda questa sera, 11 marzo 2021, alle 21:25 su Raiuno, non vedremo solo risolversi le vicende legate a Suor Angela (Elena Sofia Ricci), suo fratello Erasmo (Erasmo Genzini) e loro padre Primo (Luigi Diberti), ma in Convento giungerà anche una guest-star.

E’ Can Yaman la nuova presenza che porterà scompiglio nell’ultimo episodio di questa sesta stagione: la sua presenza, annunciata solo poche settimane fa, lo vedrà al centro di un equivoco relativo ad Azzurra (Francesca Chillemi), che interpreta in un certo modo la sua presenza.

Complici anche le parole di Suor Angela e di Suor Costanza (Valeria Fabrizi), Azzurra si convincerà così di dover evitare ad ogni costo qualsiasi incontro con lui. Yaman entra così ufficialmente nella famiglia di Lux Vide dopo l’annuncio, nel dicembre scorso, che sarà protagonista con Luca Argentero del remake di Sandokan, che la casa di produzione di Luca e Matilde Bernabei produrrà nei prossimi mesi.

Cosa succede nell’ultima puntata di Che Dio Ci Aiuti 6?

Tornando all’ultima puntata, nel primo episodio, “Il fine giustifica i mezzi”, Suor Angela non sa se dire a Primo che loro padre sapeva da tempo dell’esistenza del giovane e di aver fatto in modo di riavvicinarsi a lui solo per poter ricevere un trapianto di rene.

Nico (Gianmarco Saurino), intanto, organizza il matrimonio con Ginevra (Simonetta Columbu) aiutato da Monica (Diana Del Bufalo), ma un lapsus lo mette nei guai. Mentre Azzurra si considera ormai una super suora, Carolina (Isabella Mottinelli) si comporta in modo sempre più strano, forse a causa del suo misterioso passato.

Nel secondo episodio, “L’ora più buia”, Erasmo -scoperta la verità sul padre- non sembra esserne particolarmente colpito. Per Suor Angela c’è qualcosa che non va, ed effettivamente il ragazzo sta tramando qualcosa. Il giorno del matrimonio di Nico e Ginevra, infine, mille imprevisti renderanno la giornata ancora più movimentata.

Che Dio Ci Aiuti 6, streaming

E’ possibile vedere Che Dio Ci Aiuti 6 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.