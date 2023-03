Con l’ultima puntata di Che Dio Ci Aiuti 7, in onda questa sera, giovedì 16 marzo 2023, su Raiuno, torna una tradizione ben nota agli appassionati delle serie di Lux Vide: il crossover/lancio della sua prossima fiction in onda. Succederà poco dopo il finale di stagione di Che Dio Ci Aiuti, in cui avremo un primo sguardo di Un Passo Dal Cielo 7.

Come detto, è ormai una tradizione consolidata per la casa di produzione di Luca e Matilde Bernabei (da circa un anno entrata nel gruppo Fremantle) quella di chiudere una stagione di una propria serie realizzando una clip in cui i protagonisti incontrano i personaggi della prossima serie destinata ad andare in onda.

È successo più di una volta, ad esempio, con Don Matteo. La serie di punta di Lux Vide, a conclusione delle proprie stagioni, ha introdotto ben tre altre serie: Non dirlo al mio capo, Doc-Nelle tue mani ed anche la stessa Che Dio Ci Aiuti. Il “format” è sempre lo stesso: si prende un pretesto che si sleghi dal resto della trama per far incontrare i personaggi delle due serie. Uno scambio di battute, che porti a citare il titolo della prossima serie in onda, ed il gioco è fatto.

In questa occasione, il crossover preparato da Lux Vide riguarda due serie che il pubblico già conosce: Che Dio Ci Aiuti, appunto, ed Un Passo dal Cielo, la cui settima stagione comincerà il 30 marzo prossimo su Raiuno. Una stagione che, come sappiamo da tempo, riserverà numerose novità.

È tornata.

Suor Angela è tornata per il finale di stagione più atteso di sempre! 🤩

E se non volete perdervi una puntata davvero speciale… dovete solo sintonizzarvi giovedì alle 21:25 su Rai1: l'ultima puntata id #CheDioCiAiuti7 ci aspetta insieme a tante troppe emozioni! 🙏🏻 🧡 pic.twitter.com/W3ej3kdy5x — Che Dio Ci Aiuti (@CheDioCiAiuti7) March 12, 2023

E proprio alcune di queste novità fanno parte di questo crossover: Azzurra (Francesca Chillemi), che nel finale di stagione di Che Dio Ci Aiuti prende i voti e diventa suora a tutti gli effetti, si reca in gita a San Vito di Cadore, la location di Un Passo dal Cielo, insieme a Suor Teresa (Fiorenza Pieri). Il loro mitico pulmino azzurro, però, viene rubato. In Commissariato per denunciare il fatto, le due religiose incontrano Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) ed Huber Fabricetti (Gianmarco Pozzoli). I due mostrano loro tre possibili sospetti, che altro non sono che le tre new entry della stagione di Un Passo dal Cielo: Nathan (Marco Rossetti), Gregorio (Leonardo Pazzagli) e Luciano (Giorgio Marchesi).

Suor Azzurra e Suor Teresa si perdono in qualche commento più sul fisico dei tre uomini, fino ad essere fermate da Nappi, interessato a trovare il ladro. Ma poco importa: ad Azzurra importa sottolineare che San Vito di Cadore è proprio un bel posto, “ad un passo dal cielo”, mentre Huber invoca il classico “che Dio ci aiuti” che chiude l’omonima fiction.