Il secondo appuntamento di Che Dio Ci Aiuti 7, andato in onda giovedì 19 gennaio 2023, ha messo il pubblico della fortunata fiction di Raiuno davanti a ciò che in realtà già si sapeva da tempo: Suor Angela lascia il Convento degli Angeli Custodi.

La decisione di Elena Sofia Ricci di lasciare la serie risale a molto tempo fa: sappiamo che l’attrice toscana è allergia ad interpretare gli stessi ruoli per molte stagioni e che il suo desiderio di cimentarsi in nuove storie è molto forte (non a caso la vedremo dal 13 febbraio sempre su Raiuno come protagonista della miniserie Fiori sopra l’inferno). Per Suor Angela, che ha portato in scena per sette stagioni, ha però fatto un’eccezione.

Ma l'uscita di scena di Suor Angela sarà definitiva e, soprattutto, che fine ha fatto? A quest'ultima domanda, in realtà, abbiamo già trovato una parziale risposta nel quarto episodio (il secondo andato in onda giovedì scorso), in cui vediamo la ormai ex protagonista della serie… in carcere.

L’idea degli sceneggiatori di Che Dio Ci Aiuti è stata infatti quella di riportare Suor Angela là dove il suo percorso per diventare suora era iniziato. Il personaggio, infatti, prima di diventare Suor Angela si chiamava Lorenza Rapetti, ed era finita in prigione per rapina a mano armata e concorso in omicidio. Dietro le sbarre, però, ha ricevuto la chiamata e preso la decisione di diventare suora, la Suor Angela che da anni tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori.

“Viene mandata da dove è arrivata, dal carcere, ad aiutare alcune donne. C’è un episodio girato proprio in prigione, scopriremo quesa sua nuova veste”.

Su decisione del, che ha iniziato a dubitare della necessità della presenza della suora al Convento di Assisi, Suor Angela è stata così mandata ad operare in un carcere femminile, per dare una mano alle detenute che, come lei anni prima, hanno bisogno di ritrovare loro stesse. Una linea narrativa svelata dalla stessa Elena Sofia Ricci in conferenza stampa

Abbiamo già visto le prime immagini di Suor Angela nella sua nuova destinazione, ma da quel che ha detto l’attrice molto probabilmente scopriremo ancora di più e, soprattutto, la vedremo sempre coinvolta nelle vicende del Convento degli Angeli Custodi, con Azzurra (Francesca Chillemi) in cerca di consiglio dalla sua mentore.

Sappiamo anche che Suor Angela tornerà al Convento, per il finale di stagione: anche in questo caso, lo spoiler è stato fatto da Ricci, che ha ammesso che l'ultima scena da lei girata è anche l'ultima scena della stagione (cosa che sui set accade abbastanza raramente), e che è ambientata proprio nel Convento. Quindi sì, Suor Angela tornerà anche se per poco a fianco di Azzurra.

E per il futuro? Dando per scontata la conferma di Che Dio Ci Aiuti 8 (gli ottimi ascolti ottenuti in queste prime settimane sottolineano l’affetto del pubblico per questa serie), resta da capire se Ricci accetterà di tornare sul set della Lux Vide o se il suo addio sarà definitivo. A sentire le sue parole, però, sembra che Suor Angela tornerà a mostrarsi:

“Amo così tanto questo personaggio che chissà, in futuro, vorrò tornare a farmi i fatti delle mie ragazze, ma vedremo”.

Impegni permettendo, quindi, per Suor Angela le avventure in Che Dio Ci Aiuti potrebbero non essere finite affatto.