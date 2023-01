Che Dio ci aiuti è pronta a tornare in onda su Rai 1 in prima serata a partire da giovedì 12 gennaio con le prime due puntate della settima stagione, l’ultima con Elena Sofia Ricci nel ruolo di Suor Angela. Un addio quello della Ricci annunciato da tempo, che fa il paio con l’addio di Terence Hill a Don Matteo: cicli che si chiudono, ma titoli che resistono e provano ad andare avanti senza i ‘leader’.

Di tutto questo si parlerà – si spera – nella conferenza stampa di presentazione di Che Dio ci aiuti 7, in programma per oggi – martedì 10 gennaio – alle 12 a Viale Mazzini: presenti il direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, l’AD di LuxVide Luca Bernabei e il Presidente onorario di Lux Vide Matilde Bernabei, nonché il regista della serie, Francesco Vicario. In rappresentanza del cast ci sono i ‘protagonisti, ovvero Elena Sofia Ricci,Francesca Chillemi, Pierpaolo Spollon, Valeria Fabrizi.

Tra le novità di questa stagione l’ingresso nel cast di Elena D’Amario e di Orietta Berti (ormai una e trina). Ovviamente sotto ‘osservazione’ anche il futuro della serie senza il personaggio che stato dall’inizio il fulcro del racconto, quella Suor Angela che ha conquistato i telespettatori. E dopo l’exploit degli ascolti di Lolita Lobosco domenica scorsa, con 6 milioni di telespettatori quasi ‘inattesi’, e considerate le medie registrate dalla coproduzione Lux Vide – Rai Fiction, ovviamente ci sarà grande attenzione anche per i risultati di ascolto di questa edizione. Della prossima si vedrà: ci aspettiamo qualche indicazione da Lux Vide e Rai Fiction.

Noi siamo pronti a seguire in diretta la conferenza stampa di presentazione di Che Dio Ci Aiuti 7, dalle 12 in liveblogging qui su TvBlog.