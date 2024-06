Dopo l’ormai quasi certa scelta di Alessia Marcuzzi come terza giurata della nuova edizione di Tale e quale show, prima di procedere alla scelta del cast, sono in corso le valutazioni per il quarto giurato di questo programma. Come vi abbiamo dato conto, Carlo Conti ha deciso che per sostituire Loretta Goggi non bastava un solo giurato, ma ne occorrevano due. D’altronde Loretta oltre ad essere una grande donna di spettacolo, l’ultima showgirl di una tv che non c’è più, è anche il personaggio che ha dato lustro e tenuto a battesimo Tale e quale show.

La scelta del quarto giurato di Tale e quale show 2024

Presente fin dalla primissima edizione del programma, quando Tale e quale era solo un test di fine stagione, ha contribuito a farlo diventare un punto fermo del palinsesto di Rai1. Inevitabile quindi il ragionamento di Conti per cui sarebbero occorsi due personaggi per sostituirla. Se dunque Alessia Marcuzzi è ormai quasi certa, è in corso la scelta del secondo giurato sostituto della grande Loretta Goggi.

I nomi nella testa di Carlo Conti

Nomi ne circolano nella mente occupatissima di Carlo, che di cose nella testa ne ha davvero molte. Ha infatti registrato in questi giorni presso piazza del Popolo in Roma le quattro serate del Tim summer hits 2024 su Rai1 e poi c’è quella “cosetta” che si chiama Festival di Sanremo. In mezzo a tutti queste cose circolano nella mente di Carlo anche le opzioni per il quarto giurato di Tale e quale show.

I candidati a sostituire Loretta Goggi insieme ad Alessia Marcuzzi

Fra i nomi che circolano ci sono quelli di Piero Chiambretti, che ha partecipato al Rischiatutto di Carlo e che in autunno sarà nell’access di Rai3 con Fin che la barca va. Poi lo stesso Nino Frassica, che ha partecipato in coppia proprio con Chiambretti al Rischiatutto di Conti. Ancora Massimo Lopez, oppure il suo compagno di sempre Tullio Solenghi. E come non citare Gabriele Cirilli, rimasto orfano di Francesco Paolantoni che come vi abbiamo anteprimato farà Ballando on le stelle. Ci sono anche due personaggi femminili che potrebbero fare la quarta giurata del programma, ovvero Orietta Berti e Iva Zanicchi.

La scelta finale

Tanti e tutti di prestigio dunque i nomi di chi potrebbe affiancare Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi nella giuria di Tale e quale show 2024. La scelta verrà fatta entro la fine di giugno, mentre il cast dei concorrenti verrà scelto entro luglio. Su quest’ultimo prepariamoci dunque a leggere ovunque nomi in libertà, ma ricordiamoci che quelli veri saranno decisi solo a luglio.