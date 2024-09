Tale e Quale Show 2024: quando va in onda, giudici, cast, imitazioni

Anche quest’anno, torna Tale e Quale Show, il talent show per vip dedicato alle imitazioni che vedrà alla conduzione, come da tradizione, Carlo Conti.

Tale e Quale Show è un varietà prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy. Il programma è scritto da Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’Amico, Walter Santillo e Stefania De Finis. La regia è a cura di Maurizio Pagnussat.

Tale e Quale Show 2024: quando va in onda

La quattordicesima edizione del programma andrà in onda a partire da venerdì 20 settembre 2024, alle ore 21:30 su Rai 1.

Tale e Quale Show 2024: anticipazioni puntate, imitazioni

Le puntate di questa nuova edizione saranno in totale 8.

Prima puntata 20 settembre 2024

In questa puntata, vedremo le prime esibizioni degli undici concorrenti in gara.

Il quarto giudice di questa prima puntata sarà Stefano De Martino, come annunciato in anteprima da TvBlog.

Tale e Quale Show 2024: giudici

I giudici confermati di Tale e Quale Show sono Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Al posto di Loretta Goggi, che ha deciso di lasciare il programma dopo tredici edizioni, troveremo Alessia Marcuzzi e un quarto giudice diverso per ogni puntata.

Tale e Quale Show 2024: concorrenti

I concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show sono il conduttore Simone Annicchiarico, il comico Massimo Bagnato, il cantante Thomas Bocchimpani, l’attore Feysal Bonciani, il comico Roberto Ciufoli, la showgirl Carmen Di Pietro, la cantante Kelly Joyce, la showgirl Justine Mattera, la content creator Giulia Penna, la conduttrice radiofonica Amelia Villano e la cantante Verdiana Zangaro.

Tale e Quale Show 2024: programma, novità

In ogni puntata, i concorrenti in gara, come di consueto, si esibiranno, imitando un personaggio della musica italiana e internazionale, sia per quanto riguarda la voce che il look.

I concorrenti canteranno dal vivo, sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli e saranno seguiti durante il loro percorso dai vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e dall’actor coach Emanuela Aureli.

Tra le novità di quest’edizione, ci saranno i Duetti che verranno proposti in alcune puntate dello show e che vedranno protagonisti due concorrenti che, successivamente, saranno valutati singolarmente dai giudici.

Oltre al voto dei giudici e al voto dei concorrenti, i telespettatori, anche quest’anno, potranno esprimere le proprie preferenze tramite Facebook e X: le tre esibizioni più votate porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e un punto.

In quest’edizione il campione della 14esima edizione di Tale e Quale show sarà proclamato nell’ottava e ultima puntata che andrà in onda l’8 novembre, durante la settimana della raccolta fondi dell’Airc. Il premio finale di 30.000 euro, quindi, verrà interamente devoluto dalla Rai alla Fondazione per la Ricerca sul Cancro.

Tale e Quale Show 2024 su RaiPlay

Il programma, oltre che durante la messa in onda su Rai 1, è visibile in streaming anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Su RaiPlay, sarà possibile anche recuperare le puntate dopo la messa in onda. Qui, c’è la pagina ufficiale dello show su RaiPlay.