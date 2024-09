C’è profumo di fresco e di nuovo nell’edizione 2024 di Tale e quale show. Certo, c’è un cast nuovo di zecca di concorrenti. Ma le novità non si fermano qui. C’è la giuria che perde un suo elemento storico. Se n’è andata per i motivi che sappiamo la cara Loretta Goggi ed è arrivata al suo posto un’altra bionda della tv italiana. Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi, annunciata proprio da TvBlog in tempi non sospetti. Ma come accade sempre nelle ultime edizioni di questo popolare spettacolo musicale in salsa talent, la giuria viene “irrobustita” di settimana di in settimana con un quarto elemento.

La giuria di Tale e quale show 2024 ed il quarto elemento

Già, parafrasando un film di Luc Besson (i cui elementi però erano cinque, come il voto in condotta del nuovo programma di Serena Bortone per Rai Radio 2) anche Carlo Conti non si è voluto far mancare anche quest’anno un quarto elemento. Che però, a dispetto di alcune indiscrezioni circolate, non sarà fisso, ma cambierà di settimana in settimana. Dunque, chi sarà il quarto elemento, dicasi nel caso specifico, giurato, della prima puntata della nuova edizione di Tale e quale show?

Stefano De Martino quarto giurato della prima puntata

Carlo Conti ha voluto giocare in casa, chiamando il golden boy, il nuovo ragazzo d’oro di Rai1. Sarà Stefano De Martino il quarto giurato della prima puntata dell’edizione 2024 di Tale e quale show. Il conduttore di Stasera tutto è possibile (a proposito perché non portare questo varietà su Rai1?) inaugurerà dunque i quarti giurati di questa nuova serie del varietà prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy. De Martino ha iniziato ormai da un paio di settimane la conduzione di Affari tuoi, per altro con dati di ascolto molto buoni, per ora con una media del 23% di share.

Katia Follesa quarta giurata alla seconda puntata

Alla seconda puntata in programma sette giorni dopo invece il quarto giurato sarà la comica Katia Follesa, che di recente ha confermato via social la sua separazione con il marito Angelo Pisani. “Non sempre la separazione è sinonimo di rottura”- dice Follesa – “Nel nostro caso è stata un’occasione per poterci autorizzare a essere quello che siamo, percorrendo due strade diverse. Non c’è una cosa giusta o sbagliata. Ci siamo noi. Due persone, due anime, due soggetti liberi di essere quello che sono, felici! E noi ora lo siamo! e poi angelo ha accettato Lenny senza indugiare! (dai si ride un po’).

Il tutto in attesa che dal 22 settembre parta Amadeus con il suo Chissà chi è e su Tv8 il buon Nicola Savino con il suo 100% Italia. Intanto però qui ora vi diamo conto dell’approdo di Stefano De Martino nelle vesti di quarto giurato della prima puntata dell’edizione 2024 di Tale e quale show e Katia Follesa della seconda, il tutto diretto e condotto, come sempre, da Carlo Conti, naturalmente su Rai1.