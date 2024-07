Sono 11 i concorrenti protagonisti pronti a mettersi alla prova nell’edizione 2024 (la quattordicesima) di Tale e Quale Show al via il prossimo settembre in prima serata su Rai 1. L’annuncio – ormai una consuetudine – arriva da Carlo Conti tramite un post pubblicato sui social. Vediamo nel dettaglio chi sono:

Chi sono i concorrenti di Tale e Quale Show 2024

In ordine di lista, cominciamo da Justine Mattera, showgirl e attrice resa famosa negli anni ’90 al fianco dell’indimenticato Paolo Limiti in E l’Italia racconta e Ci vediamo in TV e tuttora volto conosciuto dal pubblico popolare. Amelia Villano, ex concorrente di The Voice of Italy nel 2015, è stata speaker radiofonica su RTL 102.5 e Radio Zeta. Amelia è diventata famosa soprattutto sui social grazie alle sue imitazioni tra cui quelle di Belen Rodriguez e Chiara Ferragni. In una puntata del 2023 è stata quarto giudice e recentemente TvBlog l’ha rintracciata tra le provinate. Kelly Joyce, cantante francese ma conosciuta in Italia per vari successi nei primi anni 2000 tra cui “Vivre la vie” e “Avec l’amour”.

Proseguiamo con Giulia Penna, influencer e cantante oltre che volto per alcuni spot pubblicitari; Verdiana Zangaro, ex allieva di Amici nel 2012-2013 e cantante nel gruppo delle DEVA; Carmen di Pietro, popolare showgirl. Ha partecipato come concorrente a L’Isola dei Famosi nel 2004 e Grande Fratello VIP nel 2017 insieme a Cristiano Malgioglio che ritroverà in giuria.

Thomas Bocchimpiani, altro ex allievo proveniente dalla scuola di Amici dove ha partecipato nell’edizione 2016-2017 approdando al serale e classificandosi sesto. Nel 2023 ha partecipato a Una voce per San Marino; Feysal Bonciani, attore; Massimo Bagnato, comico con alle sue spalle numerose partecipazioni al Maurizio Costanzo Show, Libero, Zelig, Quelli che il calcio, Colorado. Concludiamo con Simone Annicchiarico, figlio d’arte, scrittore e conduttore di programmi come La valigia dei sogni (La7) e Italia’s Got Talent nel periodo in cui il format è andato in onda su Canale 5. Anche lui era nei nomi che TvBlog vi ha anticipato.

Tale e Quale Show 2024, la giuria

A loro sarà dato il giudizio da parte del trio di giudici che, però, non vedrà il ritorno di Loretta Goggi. Come annunciato di recente, la Goggi si prenderà una pausa, al suo posto la new entry Alessia Marcuzzi. Confermate invece le presenze di Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Quando inizia Tale e Quale Show 2024?

La nuova edizione di Tale e Quale Show 2024 inizierà venerdì 20 settembre in prima serata su Rai 1.