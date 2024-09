Anticipazioni sulla terza puntata di Tale e quale show in onda venerdì 4 ottobre 2024 su Rai1. Chi sarà il quarto giurato? Ecco la risposta

E’ in arrivo sul binario numero 1 della televisione italiana presso la stazione Rai di Roma la puntata numero tre del talent musicale Tale e quale show 2024. Venerdì sera 4 ottobre 2024 in prima serata subito dopo il traino di Affari tuoi, Carlo Conti presenta al pubblico della prima rete Rai una nuova serie di esibizioni portate sul palco dal cast di questa edizione 2024 del fortunato varietà Rai portato in tv dall’allora responsabile dei varietà di Rai1 Antonio Azzalini.

Tale e quale show 2024 ed una partenza soddisfacente

Le prime due emissioni di questa nuova serie dello show prodotto con l’amabile collaborazione della società Endemol Shine Italy facente parte del gruppo Banijay hanno ottenuto ascolti soddisfacenti. Ora potrebbe essere la volta di mettere il numero 2 davanti al dato di share, vedremo sabato mattina se questo accadrà.

Il quarto giurato (al cioccolato) della terza puntata

Nel frattempo siamo in grado di anticiparvi il quarto giurato della terza puntata di Tale e quale show 2024 che sarà una vecchia conoscenza dei varietà e dei game show della prima rete Rai. Stiamo parlando di Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi. Pupo infatti ha condotto tanti varietà sulla prima rete della televisione pubblica. Ricordiamo per esempio I Raccomandati e Volami nel cuore. Buone prove di conduzione anche nel campo dei game show. Qui ricordiamo Reazione a catena e Affari tuoi.

Pupo alla terza puntata di Tale e quale show

Due format questi per altro ancora in onda con successo di ascolti. Poi è arrivato il ruolo di opinionista al Grande fratello di Alfonso Signorini, mentre da qualche tempo Pupo è lontano -ed è un peccato viste le sue qualità televisive- dalla conduzione. Intanto però arriva il ruolo di giurato nella terza puntata di Tale e quale show. Il tutto condotto e diretto da messere Carlo Conti, venerdì 4 ottobre 2024 su Rai1, subito dopo la consueta puntata quotidiana del game show di Stefano De Martino.