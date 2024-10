Dopo aver raggiunto e superato il 20% di share nella terza puntata, dato questo che gli permette di ottenere finora nelle tre emissioni trasmesse una media del 20% di share esatta, prosegue il suo cammino nell’etere televisivo nostrano Tale e quale show. L’edizione 2024 di questo spettacolo musicale in salsa talent va avanti e lo fa con il suo team di concorrenti nuovissimi, non tutti famosissimi, ma che in qualche modo, un po’ come la Juve di Motta, si porta a casa, come dicevamo, risultati di tutto rispetto.

Tale e quale show e Carlo Conti il binomio perfetto

Grazie a Carlo Conti e al suo team che sanno confezionare televisione, essendo dei navigati artigiani di questo mezzo, alla luce dei successi che negli anni hanno saputo portare a casa. Motivo questo anche per cui la Rai di oggi lo ha nominato direttore artistico dei prossimi due Festival di Sanremo. Ma torniamo a Tale e quale show e più precisamente alla puntata prossima ventura, la numero quattro, in onda venerdì 11 ottobre.

Una puntata che vedrà l’affiatato gruppo di concorrenti esibirsi in una nuova serie di numeri musicali in cui dovranno imitare, sia con la voce che con l’immagine alcuni dei più celebri cantanti italiani e non. Naturalmente il tutto sotto l’occhio attento della giuria del programma, che dovrà assegnar loro dei voti.

Il quarto giurato della quarta puntata

Per la quarta puntata di venerdì prossimo possiamo anticipare il quarto giurato che si andrà ad affiancare ai tre titolari fissi di questa edizione: Giorgio Panariello Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio. Per la quarta puntata di Tale e quale show è previsto l’arrivo in giuria di un personaggio televisivo che il pubblico televisivo conosce molto bene.

Geppi Cucciari quarto giurato di Tale e quale show

Una delle attrici comiche più apprezzate, pungenti, simpatiche, ironiche ed intelligenti che calcano, ormai da anni, il piccolo schermo italico. Vale a dire Geppi Cucciari, che presto rivedremo su Rai3 alla guida di una nuovissima edizione de La splendida cornice, il prime time di Rai cultura diffuso dalla terza rete.

Appuntamento dunque con la quarta puntata di Tale e quale show 2024 con Geppi Cucciari quarta giurata, venerdì’ 11 ottobre in prime time su Rai1 il tutto diretto e condotto da Carlo Conti.