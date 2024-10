Questa sera, venerdì 11 ottobre 2024, andrà in onda su Rai 1, la quarta puntata della quattordicesima edizione di Tale e Quale Show, varietà e talent show per vip dedicato alle imitazioni condotto da Carlo Conti, con la partecipazione di Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio nel ruolo di giurati.

Tale e Quale Show, 11 ottobre 2024: anticipazioni

In questa quarta puntata, vedremo le imitazioni di Simone Annicchiarico nei panni di Mick Jagger, Massimo Bagnato sarà Al Bano (o Romina?), Thomas Bocchimpani imiterà Tiziano Ferro, Feisal Bonciani onorerà la memoria di Rocky Roberts, Kelly Joyce ricorderà Tina Turner, Justine Mattera si cimenterà con Madonna, Giulia Penna si trasformerà in Elodie, Roberto Ciufoli interpreterà Dargen D’Amico, Amelia Villano porterà sul palco Dua Lipa, Verdiana si calerà nei panni di Antonella Ruggiero e Carmen di Pietro proporrà Rosanna Fratello.

La terza puntata, andata in onda la scorsa settimana è stata vinta da Kelly Joyce-Diana Ross, nell’affascinante interpretazione di ‘Endless Love’; il secondo posto è andato a Feisal Bonciani, al suo fianco nel “duetto” nei panni di Lionel Richie. Terza posizione per Verdiana-Lady Gaga. Per quanto riguarda la classifica generale, attualmente è in testa Verdiana, seguita rispettivamente da Bonciani e Joyce.

Il quarto giudice della quarta puntata, svelato in anteprima da TvBlog, infine, sarà Geppi Cucciari,

Tale e Quale Show 2024, cast, vip, giuria e coach: chi sono?

I concorrenti della quattordicesima edizione sono il conduttore Simone Annicchiarico, il comico Massimo Bagnato, il cantante Thomas Bocchimpani, l’attore Feysal Bonciani, il comico Roberto Ciufoli, la showgirl Carmen Di Pietro, la cantante Kelly Joyce, la showgirl Justine Mattera, la content creator Giulia Penna, la conduttrice radiofonica Amelia Villano e la cantante Verdiana Zangaro.

I professionisti che preparano i concorrenti alle esibizioni sono i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e all’actor coach Emanuela Aureli.

Tutte le performance dal vivo saranno accompagnate dagli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Tale e Quale Show puntata 11 ottobre 2024: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire Tale e Quale Show 2024 in diretta dalle ore 21:25 su Rai 1 e, in streaming, su RaiPlay.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.