È uno dei ritorni più attesi della fiction italiana di questa stagione tv: Che Dio Ci Aiuti 7, settima stagione della serie targata Lux Vide, andrà in onda a partire da giovedì 12 gennaio 2023, inaugurando così -come già fatto in passato- il nuovo anno di Raiuno per quanto riguarda la serialità.

Che Dio Ci Aiuti 7 e l’addio di Elena Sofia Ricci

Sarà però un ritorno dolceamaro, per i fan della fiction: come annunciato da tempo, in questi episodi Elena Sofia Ricci saluterà definitivamente la sua Suor Angela, che dopo 119 episodi uscirà di scena per passare il testimone di protagonista a Francesca Chillemi ed alla sua Azzurra Leonardi, presente anche lei fin dal primo episodio. Come se ne andrà Suor Angela? Lo scopriremo in tv…

Il set della settima stagione, intanto, continua ad essere aperto: dopo una prima parte di riprese effettuate (sempre ad Assisi) in estate, la troupe ed il cast sono tornati al lavoro nell’ottobre scorso e così sarà fino a fine anno. A fianco di Chillemi, ritroveremo Valeria Fabrizi nei panni di Suor Costanza e Pierpaolo Spollon in quelli di Emiliano, il medico entrato nel cast della serie nella sesta stagione.

Proprio Spollon ha affiancato, nei giorni scorsi, colei che sarà una delle guest-star della prossima stagione, ovvero Orietta Berti: la cantante ed attualmente opinionista del Grande Fratello Vip si è recata sul set della serie su invito della produzione per interpretare una inedita versione di se stessa.

Cosa fa Orietta Berti in Che Dio Ci Aiuti 7?

A rivelare maggiori dettagli è Tv Sorrisi e Canzoni: nel quattordicesimo episodio (in tutti saranno venti, distribuiti su dieci prime serate) Berti interpreterà se stessa, giunta ad Assisi per un concerto. A causa di alcuni attacchi di ansia improvvisi, però, necessiterà di una visita da parte di Emiliano, scoprendo che la sua condizione è causata dall’assenza del marito Osvaldo, che da sempre l’accompagna nei suoi vari impegni.

Orietta scopre così la storia di Emiliano e di Sara (Federica Pagliaroli, una delle new entry della stagione): i due, dopo alcuni tira e molla, decidono di restare amici. Quando però lo sente parlare con una misteriosa donna, Sara si ingelosisce, per scoprire solo dopo che si tratta di Berti. È proprio la cantante, alla fine, a consigliarle di seguire il suo cuore.

Le altre volte in fiction di Orietta Berti

Non è la prima apparizione in una serie tv italiana per la cantante: Orietta Berti ha infatti preso parte, negli anni Novanta, alla rivisitazione comica dell’Odisssea, nei panni di Arete ed alla fiction La vera storia della donna del mistero. Ha anche partecipato come guest-star ad Un Medico in Famiglia ed Untraditional, ma è stata stata nel cast della fiction Tutti i padri di Maria.