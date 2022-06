Il legame tra Elena Sofia Ricci e la Suor Angela che interpreta da ormai dodici anni (la prima stagione è del 2011) è sempre stato solido: l’attrice toscana non hai mai nascosto l’affetto per il personaggio che i fan potranno rivedere in Che Dio Ci Aiuti 7, settima stagione della fortunata fiction di Raiuno le cui riprese sono state da tempo confermate. Ma dopo questa stagione, Suor Angela uscirà di scena.

La conferma arriva dalla stessa attrice in un’intervista rilasciata a Silvia Fumarola per La Repubblica. Nell’intervista, si legge che Ricci dovrebbe essere presente solo all’inizio della stagione, per poi lasciare nel corso degli episodi.

Per dovere di cronaca, però, dobbiamo anche segnalare che a fine marzo Luca Bernabei (amministratore delegato di Lux Vide, che produce la serie) aveva detto che “Elena sarà presente nella settima serie dal primo episodio sino all’ultimo. Avrà una sua linea drammaturgica forte che sarà il cuore della serie, lasciando però più spazio a nuovi personaggi”.

In attesa di capire se Suor Angela sarà presente in tutti gli episodi o solo in alcuni, giunge la certezza che per Elena Sofia Ricci Che Dio Ci Aiuti si concluderà dopo la prossima stagione. “I fan mi vogliono bene”, ha commentato l’attrice a proposito del fatto che la notizia ha creato non poco dispiacere tra i fan. “Si sono dispiaciuti quando ho lasciato Caro Maestro, Orgoglio, I Cesaroni, quando è finita Vivi e lascia vivere. Grazie allo slalom tra le serie e i generi non mi identificano in un ruolo: sono Elena Sofia”.

Che Dio ci aiuti Che Dio Ci Aiuti 7, Valeria Fabrizi: “Elena Sofia Ricci non vuole farlo” Quando cominciano le riprese di Che Dio Ci Aiuti 7? La data deve ancora essere annunciata, ma sicuramente ci vorrà ancora del tempo: Elena Sofia Ricci ora è impegnata sul set di un’altra serie, Fiori sopra l’inferno, tratto dall’omonimo best seller di Ilaria Tuti, destinato sempre a Raiuno.

Diretta da Carlo Carlei e co-prodotta da Rai Fiction e Publispei, la miniserie vedrà Ricci nei panni della protagonista Teresa Battaglia, una profiler che dal Sud Italia si è trasferita in Friuli, nell’immaginario paese di Travenì. Qui, mentre indaga su un serial killer, combatte anche con l’Alzheimer. Al suo fianco, Gianluca Gobbi (sarà l’Ispettore Capo Parisi) e Giuseppe Spata (sarà l’investigatore Romani).

Una serie che, dice Ricci, unisce “provincia, natura e il mondo di Spielberg: i bambini, la paura per il pericolo invisibile. Il bosco crea inquietudine, tutto diventa minaccioso. Carlei, maestro della psicologia e del thriller, ha creato un’atmosfera incredibile”.

Vedremo prima, dunque, Fiori sopra l’inferno e poi Che Dio Ci Aiuti 7 (la sesta stagione andò in onda nel 2021, è recuperabile su RaiPlay). Il futuro della seria ambientata ad Assisi resta incerto: in pole c’è il personaggio di Azzurra, interpretato da Francesca Chillemi, pronta ad assumere sempre più centralità nel racconto.