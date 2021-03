E così, siamo di nuovo giunto a quel momento in cui ci chiediamo se Che Dio Ci Aiuti avrà o no una nuova stagione. Ed, ancora una volta, siamo qui a rispondervi che una risposta, ora, non c’é: la fine delle riprese della sesta stagione sono avvenute tra gennaio e febbraio, quindi durante la messa in onda dei nuovi episodi, che hanno confermato l’affetto del pubblico verso la fiction targata Lux Vide.

Gli ascolti parlano chiaro: la media degli episodi andati in onda (ad esclusione degli ultimi due) è stata di 5,6 milioni di telespettatori e del 23% di share. Che Dio ci Aiuti, insomma, si è confermato come una delle fiction più amate dal pubblico di Raiuno, anche se la sua messa in onda avviene ogni due anni, praticamente in alternanza con Don Matteo.

1

Allora, cosa potrebbe impedire la realizzazione di una settima stagione? Sulla carta, niente: la stessa, protagonista della serie fin dalla prima stagione, per quanto allergica ai ruoli da lunga serialità ha sempre detto di essere fortemente affezionata al personaggio died al suo mondo, tanto da interpretare questo ruolo da dieci anni.

Rivedere Suor Angela ed il Convento degli Angeli non è quindi un’ipotesi poco probabile: a preoccupare, però, è la strada che potrebbe essere intrapresa a livello di sceneggiatura. Se nelle ultime due stagioni la serie si è infatti concentrata prima sulla crisi spirituale e poi sul passato della protagonista, resta da capire come si riuscirà a mantenere centrale il personaggio di Suor Angela senza evitare il famoso “salto dello squalo”.

Per quanto riguarda il resto del cast, le serie Lux Vide a lunga serialità ci hanno insegnato da tempo che non è un problema: i ricambi sono frequenti e, finito l’arco narrativo di un personaggio, ne può subentrare un altro per dare nuova linfa alla serie. Basta che non si tocchino Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi che della serie, ormai, sono colonne portanti insieme alla stessa Ricci.

Ecco, la settima stagione potrebbe sancire un passaggio di testimone tra Suor Angela ed Azzurra (la Chillemi, appunto), ormai in procinto di diventare suora. Questa potrebbe essere la nuova sfida di Che Dio Ci Aiuti e la giusta strada da intraprendere per continuare a stupire, far sorridere ed emozionare il suo pubblico.