La notizia era stata data da Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, in un’intervista a Tivù: le stagioni numero 7 di Che Dio Ci Aiuti ed Un Passo dal Cielo avrebbero dovuto fare a meno dei loro storici protagonisti, vale a dire Elena Sofia Ricci e Daniele Liotti. Una notizia, ovviamente, ripresa da più parti, ma su cui Lux Vide (società del gruppo Fremantle) è subito intervenuta per fare dei chiarimenti.

Cominciamo da Un Passo dal Cielo 7: in questo caso, la società di produzione conferma che Daniele Liotti non interpreterà più Francesco Neri, personaggio subentrato a quello interpretato da Terence Hill dalla quarta stagione. La serie continuerà ad essere ambientata sulle Dolomiti venete e vedrà in un ruolo più centrale il personaggio di Manuela Nappi, interpretato da Giusy Buscemi nella terza stagione e tornato in scena nella sesta.

“Un personaggio femminile forte, moderno, in grado di dare uno sguardo nuovo alla serie”, garantiscono da Lux Vide: ricordiamo che Manuela, nel corso della sesta stagione, decide di entrare in Polizia e, nel finale, di proseguire la sua carriera altrove. La settima stagione, evidentemente, la vedrà tornare al fianco del fratello Vincenzo (Enrico Iannello), confermato nel cast, così come il simpatico Huber (Gianmarco Pozzoli). Oltre a loro, saranno introdotti due nuovi personaggi maschili, i cui interpreti saranno annunciati a breve.

Per quanto riguarda Che Dio Ci Aiuti 7 ed Elena Sofia Ricci, sulla presenza o meno dell’attrice nella serie interviene il Ceo di Lux Vide Luca Bernabei:

“Elena Sofia Ricci farà ancora parte della nostra grande famiglia e in particolar modo di Che Dio ci aiuti 7. Elena sarà presente nella settima serie dal primo episodio sino all’ultimo. Avrà una sua linea drammaturgica forte che sarà il cuore della serie, lasciando però più spazio a nuovi personaggi”.

Suor Angela, insomma, non lascia la famiglia del convento, ma sarà meno in scena: Bernabei annuncia che sarà l’occasione per dare maggiore spazio ad Azzurra, personaggio interpretato da Francesca Chillemi, “che da sempre, sin dalla prima edizione, è stato presente, crescendo sino a diventare una colonna portante della serie e uno dei personaggi più amati”. Azzurra, nella sesta stagione, ha intrapreso il percorso per diventare suora: la scelta di puntare maggiormente su di lei permetterà di seguirne la crescita, magari affiancata proprio dai consiglio di Suor Angela, pronta a passarle il testimone.