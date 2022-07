L’uscita di scena di Elena Sofia Ricci e della sua suor Angela nella settima stagione di Che Dio Ci Aiuti ormai è cosa nota, anche se i dettagli sono ancora tutti da confermare ufficialmente. La notizia qui è un’altra e TvBlog è in grado di anticiparla in esclusiva. Stando a quanto ci risulta, infatti, nel cast della fortunata serie di Rai1 prodotta da Lux Vide nei nuovi episodi in onda nella stagione 2022-2023 ci sarà un’altra Elena, nella fattispecie Elena D’Amario.

Per la talentuosa ballerina, scoperta nel 2009 da Maria De Filippi ad Amici, si tratterà del debutto come attrice in una fiction televisiva. In base alle informazioni in nostro possesso, Elena D’Amario inizierà a girare Che Dio Ci Aiuti 7 proprio in queste ore a Spoleto. Non a caso in una storia Instagram (dove è seguita da più di un milione e 300 mila utenti) pubblicata ieri la danzatrice ha fatto sapere di essere in fase di studio con tanto di gif di un ciak cinematografico. Una pubblicazione social enigmatica che oggi, grazie all’anteprima di TvBlog, trova spiegazione.

Tornando a Elena Sofia Ricci, ricordiamo che qualche settimana fa a Tv Sorrisi e Canzoni aveva precisato che “ho sempre detto che avrei lasciato Che Dio ci aiuti e così sarà. Girerò parte della settima stagione nelle prossime settimane e l’ultima puntata in autunno. Gli sceneggiatori hanno pensato a un’uscita di scena molto ben congegnata. Io ci sarò in tre episodi, nella prima puntata e mezzo e poi farò due apparizioni, nella settima puntata e alla fine“. Parole chiare e nette, molto di più di quelle che erano rimbalzate negli scorsi mesi e che avevano in parte alimentato le speranze degli appassionati della serie tv in merito ad una presenza fissa e costante di Suor Angela per tutta la settima stagione.

La data di messa in onda di Che Dio Ci Aiuti non è stata ancora comunicata in via ufficiale, ma in sede di presentazione dei palinsesti Rai è stato annunciato che sarà proposta non prima del 2023. Nella sinossi diffusa alla stampa si legge che “Suor Angela, in seguito a un errore commesso, sarà costretta a lasciare il suo amato convento“. Da qui si snoderà il racconto della separazione da Azzurra (Francesca Chillemi). E, ad un certo punto, entrerà in scena il personaggio interpretato da Elena D’Amario. Perché, a quanto risulta a TvBlog, alla ballerina originaria di Pescara e cresciuta artisticamente a New York, sarebbe stato riservato nella serie di Rai1 un ruolo importante, non un cameo.