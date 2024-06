Ci siamo. Tutto è pronto per il debutto azzurro ai campionati europei di Germania 2024, iniziati ieri sera con la roboante vittoria dei padroni di casa contro la Scozia per 5-1.

Durante la giornata di oggi, si sono giocate altre due partite, Ungheria-Svizzera e Spagna-Croazia. La nazionale elvetica ha battuto gli ungheresi contro il risultato finale di 3-1 mentre Spagna-Croazia, partita che ci riguarda da vicino, è terminata con la vittoria delle Furie Rosse per 3-0.

Prima di questa partita, quindi, la Spagna (prossima avversaria degli azzurri) comanda la classifica nel Gruppo B dove si trovano, appunto, anche Italia e Albania, le protagoniste della partita di questa sera.

L’Italia allenata dal commissario tecnico Luciano Spalletti dovrebbe scendere in campo con Donnarumma in porta, Calafiori e Bastoni al centro della difesa, Di Lorenzo e Dimarco terzini, Jorginho e Barella centrocampisti centrali, Chiesa, Frattesi e Pellegrini sulla trequarti e Scamacca unica punta.

Di seguito, trovate tutti i dettagli su come seguire la partita in diretta televisiva.

Italia-Albania: dove vederla in tv

Il match tra Italia e Albania andrà in onda sulla Rai e su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Albania andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. A bordo campo, ci sarà Tiziana Alla mentre le interviste saranno a cura di Andrea Riscassi. In studio, ci saranno Simona Rolandi e Marco Lollobrigida. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

Italia-Albania andrà in onda in diretta anche su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, sempre a partire dalle ore 21. La telecronaca sarà a cura di Fabio Caressa, con il commento tecnico di Beppe Bergomi. A bordo campo, ci saranno Giorgia Cenni, Peppe Di Stefano, Marco Nosotti e Riccardo Re.