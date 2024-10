Un personaggio che abbiamo già conosciuto l’anno scorso sta per tornare in tv, e per ricordarcelo Elena Sofia Ricci sarà protagonista di un’apposita conferenza stampa: parliamo de I casi di Teresa Battaglia-Ninfa Dormiente, seconda stagione della serie tv che vede protagonista la profiler di Udine nata dalla penna di Ilaria Tuti, in onda da lunedì 28 ottobre su Raiuno (il primo episodio sarà in anteprima su RaiPlay da sabato 26).

Oggi, giovedì 24 ottobre 2024, alle 11:00 nella Sala Sergio Zavoli della sede Rai di Viale Mazzini a Roma sarà presentata la seconda stagione, appunto, di una serie nata come miniserie. Nel 2023, infatti, andò in onda Fiori sopra l’inferno, adattamento tv del primo libro di Tuti con protagonista Battaglia, ma il successo degli episodi hanno spinto Rai Fiction e Publispei a trasformare il progetto in lunga serialità.

Ecco che, quindi, il titolo della serie ora affianca oltre al titolo del libro da cui è tratto anche la dicitura “I casi di Teresa Battaglia”, lasciando intendere la possibilità di adattare anche gli altri romanzi dell’autrice (in tutto, ad oggi, ne ha scritti cinque).

Intanto, però, concentriamoci sulla seconda stagione e sul nuovo caso che Teresa Battaglia deve risolvere: tra le montagne friulane della Val Resia viene ritrovato il corpo della giovane poliziotta Marta Trevisan, apparentemente morta suicida con un colpo di pistola al cuore. Per il commissario Teresa Battaglia, però, qualcosa non quadra.

Per parlarne, saranno presenti la stessa Ricci e il resto del cast principale, composto da Gianluca Gobbi (Giacomo Parisi), Giuseppe Spata (Giuseppe Marini) e dalla new entry Fausto Maria Sciarappa. Presente anche il regista Enrico Rosati, che prende il testimone da Carlo Carlei, e la produttrice Verdiana Bixio.