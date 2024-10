L’ora notturna è ideale per affrontare temi un po’ hard, anche su Rai1. Si parlerà di trasgressione, nella nuova puntata di Ciao maschio in onda sabato notte 26 ottobre 2024 subito dopo lo show Ballando con le stelle. Una notte un po’ speciale quella di sabato, infatti è previsto il ritorno all’ora solare. Alle 3 occorrerà portare indietro di un ora le lancette dell’orologio. Un motivo in più quindi per restare svegli anche dopo la fine del varietà tersicoreo di Milly Carlucci, fine prevista un quarto d’ora dopo l’una di notte.

La trasgressione dunque sarà il tema che affronterà la conduttrice del programma Nunzia De Girolamo insieme ai suoi tre maschietti. Prima interrogati singolarmente e poi in un talk corale fino al termine della puntata. Parlando di trasgressione e di temi un po’ hard pare azzeccata la scelta del team di Ciao maschio rispetto ad uno di questi.

Bastano il nome ed il cognome per capire che sul tema della puntata, cioè la trasgressione lui è uno che ne sa parecchio e se ne intende. Parliamo dell’attore di film porno Rocco Siffredi. L’occasione di sabato notte sarà terreno fertile per Siffredi di raccontarsi e raccontare le tante vicende della sua vita, sia privata che professionale. In una recente intervista ha parlato della sua dipendenza dal sesso, dei suoi tradimenti, della sua famiglia. In particolare ha raccontato di suo fratello e del profondo dolore per la sua prematura scomparsa :

“Ha avuto attacchi epilettici mentre dormiva. Nelle case popolari, dei bambini gli hanno dato una botta in testa con una mazza di ferro, non era curabile. Ricordo che quando tornai a casa trovai tutti in lacrime: io inizia ad esplodere dei palloncini che erano rimasti da un compleanno avvenuto qualche giorno prima”.

Rocco Siffredi sta per iniziare un tour nei principali teatri italiani con lo spettacolo: Siffredi racconta Rocco. Tutto questo sarà in scena dal 29 ottobre. Dunque puntata piuttosto piccante la numero sette di Ciao maschio, in onda sabato notte, subito dopo Ballando con le stelle, con Nunzia De Girolamo su Rai1.