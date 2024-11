Si chiude sabato sera l’edizione dei record di Ciao maschio. Il programma diretto e condotto da Nunzia De Girolamo chiude questo ciclo autunno 2024 con la sua decima ed ultima emissione. Una serie da incorniciare questa del talk show tutto al maschile di Rai1 prodotto dalla direzione intrattenimento prime time di Marcello Ciannamea. Da incorniciare perchè si tratta dell’edizione che ha avuto gli ascolti più alti, con una media di oltre quattro punti al di sopra della precedente serie, che già era stata quella più vista.

Ciao maschio e l’ultima puntata della Collezione Autunno 2024

Ascolti a parte è tempo di pensare alla confezione dell’ultima puntata stagionale di Ciao maschio in onda sabato 16 novembre nella seconda serata subito dopo la consueta puntata dello show campione di ascolti di Milly Carlucci Ballando con le stelle (con Elettra Lamborghini ballerina per una notte). Vediamo dunque chi sono i tre maschietti che saranno interrogati da Nunzia De Girolamo sul tema di puntata.

L’amore e le sue illusioni, il tema di puntata

L’amore e le sue illusioni. Partendo da una frase di Charles Baudelaire, Nunzia De Girolamo chiederà ai suoi tre ospiti se l’amore vive di illusioni, o se la più grande illusione è proprio l’amore. Amare significa affidarsi al proprio partner senza riserve, buttandosi anima e corpo? Non è tutto, Nunzia chiederà ai suoi ospiti se in amore bisogna saper perdonare e se in un rapporto di coppia occorre ogni tanto soprassedere e quindi lasciare in qualche modo correre? Insomma davvero tanti ed interessanti i temi dell’ultima puntata stagionale di Ciao maschio, che sembra sondare l’animo maschile proprio su di un tema centrale, anzi centralissimo, nel rapporto fra esseri umani che è proprio l’amore.

I tre maschietti protagonisti dell’ultima puntata di Ciao maschio

Ma chi saranno i tre maschietti che si confronteranno con Nunzia De Girolamo e con gli altri due ospiti/colleghi di puntata? Uno viene proprio dal mondo di Ballando con le stelle, la cui ottava puntata sarà terminata da poco. Parliamo dello scrittore e giornalista Giovanni Terzi, concorrente della passata edizione dello show di Rai1 e ballerino per una notte insieme alla moglie Simona Ventura nella settima puntata del varietà della prima rete della televisione pubblica.

Gli altri due ospiti della decima ed ultima puntata di Ciao maschio collezione autunno 2024, sono il grande regista Pupi Avati ed il professore e psichiatra Antonino Tamburello. Anche per questa puntata non mancherà il contributo di Giovanni Angiolini e di Maruska Starr. Appuntamento quindi fissato per la decima ed ultima puntata di questo ciclo di Ciao maschio (in attesa di tornare dopo il Festival di Sanremo)a sabato 16 novembre 2024, subito dopo Ballando con le stelle, su Rai1, il tutto diretto e condotto da Nunzia De Girolamo.