Le coppie che scoppiano. Questo sarà il tema e il fil rouge della puntata numero nove di Ciao maschio in onda sabato 9 novembre in terza serata su Rai1. Un tema quindi piuttosto scottante che sarà sviscerato come sempre dalla conduttrice del programma, Nunzia De Girolamo, insieme ai suoi tre ospiti, naturalmente maschi. Vediamo insieme dunque di svelarvi alcune anticipazioni della nona emissione di questo programma prodotto dalla direzione intrattenimento prime time della Rai governata da Marcello Ciannamea.

Gabriel Garko alla nona di Ciao maschio

La conduttrice partendo da una frase di Marilyn Monroe chiederà ai suoi tre ospiti quali sono i segnali più comuni che indicano la fine di un rapporto di coppia e se una coppia si scoppia solo quando finisce l’amore. Ed inoltre, perché, quando finisce una storia d’amore, è così difficile fare un’autocritica e riconoscere le proprie responsabilità? Temi che saranno sviscerati dai tre maschietti presenti in studio. Ve ne anticipiamo uno.

Fra i protagonisti della prossima puntata di questo talk show tutto al maschile ci sarà l’attore Gabriel Garko. Nel corso della puntata di sabato notte Gabriel parlerà del suo coming out e di alcune vicende legate alla sua adolescenza. Garko ha appena dato alle stampe un suo libro, il secondo. Dopo “Andata e ritorno” del 2019, l’ex concorrente di Ballando con le stelle è tornato in libreria con un nuovo libro dal titolo “Il Giardino del Tiglio“.

Omosessualità, maternità surrogata, Alzheimer nel nuovo libro di Garko

Scritto insieme al criminologo Gino Saladini, il libro tratta temi delicati e molto attuali. Si parla di omosessualità, maternità surrogata e Alzheimer. In questo romanzo Gabriel racconta storie di vita che si incrociano e si plasmano, mostrando un lato dell’attore piemontese molto profondo, lontano dall’immagine che spesso si è avuta di lui negli anni. Un romanzo dunque che si annuncia molto interessante, tanto che Garko lo amerebbe portare sul grande schermo, magari con lui stesso nella vesti di protagonista e regista.

Gabriel Garko dunque, all’anagrafe Dario Gabriel Oliviero, sarà fra i protagonisti della puntata numero nove di Ciao maschio, diretta e condotta come sempre da Nunzia De Girolamo ed in onda sabato subito dopo la puntata di Ballando con le stelle. Faranno parte della partita come sempre Giovanni Angolini e Maruska Starr.