Dopo l’ascolto record della puntata di sabato scorso, torna con la sua ottava emissione, sabato 2 novembre 2024 Ciao maschio. Il talk tutto al maschile diretto e condotto da Nunzia De Girolamo torna con una puntata che andrà a scandagliare, come sempre, l’animo maschile, fra fragilità, sicurezze ed emozioni di quello che viene chiamato “sesso forte”. Anche se spesso questa definizione non corrisponde con la realtà.

La tentazione è il tema dell’ottava puntata di Ciao maschio

La tentazione, questo sarà il tema della puntata di sabato 2 novembre di Ciao maschio. I tre ospiti di puntata che andremo ora ad anticiparvi saranno chiamati a raccontare alla conduttrice il loro rapporto con questo sostantivo. Ma appunto, chi saranno i tre maschietti che si metteranno virtualmente a nudo di fronte a Nunzia De Girolamo? Si parte da uno degli attori più amati del cinema e della televisione italiana: Lino Banfi.

Lino Banfi, il nonno Libero degli italiani ospite di Ciao maschio

All’indimenticabile nonno Libero della serie record di ascolti “Un medico in famiglia” Nunzia De Girolamo chiederà al come abbia fatto a resistere a tutte le tentazioni presenti sul set. Ricordiamo i tanti film osé degli anni settanta e ottanta in cui Lino recitava insieme ad attrici avvenenti, ricordiamo una su tutte Edwige Fenech, per altro ballerina per una notte nella puntata di Ballando con le stelle che farà da traino all’ottava puntata di Ciao maschio.

Giorgio Mastrota e Francesco Cicchella da Nunzia De Girolamo

Il secondo ospite dell’ottava puntata di Ciao maschio è il conduttore televisivo Giorgio Mastrota. Lo ricordiamo debuttante su Rai2 a fianco del grande Gianfranco Funari in quella che era la tv del mattino nella rete diretta da Giampaolo Sodano ed ora “re delle televendite”. Il terzo ospite di Ciao maschio di sabato 2 novembre è l’attore, imitatore e showman Francesco Cicchella.

Nunzia De Girolamo chiederà ai suoi tre ospiti quale è stata l’ultima tentazione alla quale hanno ceduto. Inoltre, cedere alle tentazioni, è una questione di fragilità o di coraggio? Anche all’ottava puntata non mancherà il contributo del bel tenebroso Giovanni Angiolini e della drag queen Maruska Starr. Appuntamento dunque per l’ottava puntata di Ciao maschio a sabato 2 novembre 2024, subito dopo la consueta puntata dello show Ballando con le stelle, il tutto diretto e condotto come sempre da Nunzia De Girolamo.