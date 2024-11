Si è chiusa sabato scorso un’edizione particolarmente fortunata di Ciao maschio. Il talk show del sabato notte di Rai1, in attesa di tornare in onda dopo il Festival di Sanremo, ha portato a termine una serie baciata dagli ascolti, sempre molto positivi. La nostra rubrica di Focus ascolti ha deciso di puntare la sua ineffabile lente d’ingrandimento per dare forma e contorni agli ascolti di Ciao maschio, collezione autunno 2024.

Ciao maschio Autunno 2024, il dato medio di serie

Si parte come di consueto con il dato medio dell’intera serie, comprensivo dell’emissione misurata nella serata del sabato e della desinenza della domenica notte. Questo grazie alla longa manus di madame Milly Carlucci che chiude il suo Ballando con le stelle abbondantemente dopo l’una di notte. Dicevamo dunque del dato medio di share stagionale che si è fissato sulla cifra del 16,86% di share, pari a 529.623 telespettatori. Per un programma che spesso e volentieri ha chiuso abbondantemente dopo le 2 di notte.

I dati di copertura, permanenza ed età media

Il programma diretto e condotto da Nunzia De Girolamo ha avuto una copertura netta di 1.065.294 telespettatori con una permanenza del 49,72% e 24 minuti visti. L’età media del pubblico che ha seguito questa ultima serie di Ciao maschio è stata di 62 anni.

Ciao maschio ed i target per sesso ed età

Ma entriamo ora più nel dettaglio dei target di Ciao maschio, collezione autunno 2024. Abbiamo uno share decisamente più alto fra il pubblico femminile (d’altronde il programma per temi e protagonisti naturalmente richiama l’attenzione certamente più le donne). Dunque registriamo il 22% fra le femmine e l’11% fra i maschi.

Per quel che riguarda l’età abbiamo una media attorno al 10/11% di share fra i 15 ed i 54 anni, con impennata fino al 19% di share nella fascia 55-64 anni ed il top share del 25% fra gli over 65. Per quel che riguarda il livello d’istruzione si parte dal 23% dell’elementare, per passare al 14% della media inferiore, quindi si sale al 18% di share nella media superiore e universitaria.

Il livello d’istruzione e le classi socio economiche

Per classi socio economiche abbiamo il 19% di share nella bassa/medio bassa, scendendo al 15% nella medio e medio alta, quindi si risale al 19% di share nella classe alta. Quindi il programma di Nunzia De Girolamo riesce a richiamare tutti i tipi di pubblico, riuscendo nella mission, spesso impossible, di chiamare sia pubblico basso, che pubblico alto.

I dati regionali

Per quel che riguarda i dati regionali, la regione in cui Ciao maschio ottiene lo share più alto risulta essere la Sardegna con il 26,6% di share, seguita dalla Puglia con il 24,2% e dall’Umbria con il 23% di share. La regione in cui il talk condotto da Nunzia De Girolamo ottiene lo share più basso risulta essere il Trentino Alto Adige con il 2% di share, seguito dalla Valle D’Aosta con il 10%, quindi c’è la Calabria con l’11% di share.