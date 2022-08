Un nuovo personaggio femminile per la fiction Mediaset. E’ quello interpretato da Francesca Chillemi, che presta il volto alla protagonista di Viola come il mare, la nuova fiction di Canale 5 che unisce giallo e commedia sentimentale. Al suo fianco, Can Yaman, che proprio il pubblico di Mediaset ha imparato a conoscere molto bene in questi anni, grazie alle numerose serie tv turche trasmesse in Italia in cui ha recitato. Siete curiosi di vederli recitare insieme e di sapere in quali guai finiranno i loro personaggi? Allora siete nel posto giusto: continuate a leggere!

Viola come il mare, quando va in onda?

Quando esce Viola come il mare? Per ora, la data fissata da Mediaset per la messa in onda della nuova fiction è quella di venerdì 30 settembre 2022. Non è detto, però, che l’azienda non possa cambiare idea. Intanto, ad oggi, la data stabilita è quella del 30 settembre.

Viola come il mare, la trama

Viola Vitale (Chillemi), donna bellissima e attraente, che si è sempre occupata di comunicazione di moda, si trasferisce da Parigi a Palermo, armata di ottimismo e fiducia, per cercare il padre che non ha mai conosciuto.

Qui Viola comincia a lavorare per un redazione web come giornalista di cronaca nera e a collaborare con l’ispettore Francesco Demir (Yaman), un uomo affascinante e seduttivo, con un grande talento investigativo ma una scarsa fiducia nel genere umano… esattamente al contrario di Viola. Intuitivo sul lavoro, ma anche impulsivo e refrattario alle regole.

I due lavoreranno fianco a fianco sui casi di omicidio, lei come giornalista, lui come poliziotto. All’inizio con grande difficoltà, su fronti opposti, con il tempo imparando a collaborare. Anche perché Viola può contare su una dote particolare, la sinestesia.

La sinestesia non è solo una figura retorica, ma anche la sovrapposizione spontanea e incontrollata di più sensi. Vista e udito, ad esempio. Nel caso di Viola, lei associa i colori alle emozioni. Quando vede una persona, quella persona le trasmette la percezione di un colore, che le permette di leggerne l’emozione più profonda. Paura, gioia, dolore.

Viola imparerà ad utilizzarla come strumento per comprendere meglio l’animo delle persone che ha di fronte. Dietro la sinestesia si nasconde però anche un segreto più grande, che ha a che fare con il vero motivo del suo ritorno a Palermo.

La sinestesia è una malattia?

Più che una malattia si può considerare la sinestesia un fenomeno sensoriale/percettivo, per cui si verifica l’incrocio tra due percorsi sensoriali o cognitivi. Ad esempio, pensando ad una nota musicale la si associa ad un colore. Nella sua forma più comune, è presente in numerosi individui, mentre è spiccata in un numero inferiore di individui. Secondo alcuni studi, Leonardo Da Vinci sarebbe stato affetto da sinestesia.

Viola come il mare, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione di Viola come il mare sono dodici, ciascuno della durata di 50 minuti l’uno. Canale 5 li manda in onda due per volta, per sei prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione, quindi, salvo cambiamenti di palinsesto andrà in onda il 4 novembre.

Viola come il mare, cast

Gli attori che formano il cast completo di Viola come il mare sono numerosi. A capitanare il gruppo i due nomi già citati, quelli di Francesca Chillemi e Can Yaman: è la prima volta che lavorano insieme, ad eccezione dell’ultima puntata di Che Dio Ci Aiuti 6, in cui Yaman è comparso come guest-star.

Al loro fianco, però, troviamo numerosi altri nomi di attori ed attrici già noti al pubblico della fiction italiana: tra loro, Simona Cavallari, David Coco e Romano Reggiani.

Francesca Chillemi è Viola Vitale: la protagonista, giornalista di moda che si trasferisce a Palermo per avvicinarsi al padre. Qui inizia a lavorare per un giornale web su alcuni casi di cronaca, facendo la conoscenza di Demir.

Can Yaman è Francesco Demir: Ispettore Capo di Polizia, con cui inizia a collaborare Viola. La protagonista lo soprannomina “Zelig”, per la sua capacità camaleontica, simile a quella del personaggio che dà il nome al film di Woody Allen.

Simona Cavallari è Claudia: l’attrice è nota per aver recitato in fiction come Squadra Antimafia-Palermo Oggi, Le mani dentro la città e Storia di una famiglia perbene.

David Coco è Santo Buscemi: ex caporedattore che mette in contatto Viola con Demir.

Romano Reggiani è Raniero Sammartano: in tv, l’attore ha recitato in Un matrimonio, Mental, Scomparsa e Vite in fuga.

Davide Dolores è il Dott. Pierangelo Aiello: il medico che ha curato Viola.

Kyshan Wilson è Farah

Chiara Tron è Tamara

Giovanni Nasta è Turi D’Agata

Mario Scerbo è Alex

Viola come il mare, la protagonista Francesca Chillemi

Con il ruolo di Viola Vitale, Francesca Chillemi ottiene la sua prima parte da protagonista in una serie tv. L’attrice siciliana, eletta Miss Italia nel 2003, ha iniziato a recitare sia al cinema che in tv, trovando la popolarità soprattutto grazie al ruolo (che ricopre ancora) di Azzurra Leonardi in Che Dio Ci Aiuti. Tra le altre fiction in cui ha recitato, La figlia del Capitano, Sposami, La Bella e la Bestia, L’Ispettore Coliandro, L’Isola di Pietro e Leonardo.

Viola come il mare, Can Yaman

Per l’attore turco Can Yaman questa è la prima fiction in Italia in cui lavora come co-protagonista. L’attore è diventato molto famoso nel nostro paese grazie ad alcune soap opere in cui ha recitato, mandate in onda da Canale 5 con successo: Bitter Sweet, Daydreamer e Mr. Wrong.

In Italia è anche apparso come guest-star nell’ultima puntata di Che Dio Ci Aiuti 6, è testimonial della pasta De Cecco ed è stato testimonial del turismo turco. Il suo nome è anche associato al progetto della nuova serie tv di Sandokan, con Luca Argentero, ma del progetto per ora non si hanno novit.

Nel 2021 ha fondato l’Associazione Can Yaman for Children, per aiutare i bambini in ambito sanitario. È un grande appassionato di calcio e parla cinque lingue: oltre al turco, l’italiano, l’inglese, il tedesco e lo spagnolo.

Viola come il mare, regista e sceneggiatori

La regia della serie è affidata a Francesco Vicario, dietro la macchina da presa di numerose fiction, come Che Dio Ci Aiuti, I Cesaroni ed È arrivata la felicità. La sceneggiatura, invece, è stata scritta da Francesco Arlanch (Doc-Nelle tue mani), Elena Bucaccio (Buongiorno, Mamma) e Silvia Leuzzi (L’Isola di Pietro). La serie è prodotta da Lux Vide con Rti.

Viola come il mare, il libro

La serie tv è tratta dal libro “Conosci l’estate?”, di Simona Tanzini (ed. Sellerio), in cui si racconta dell’arrivo a Palermo di Viola, che resta subito coinvolta nel caso dell’omicidio della ventenne Romina, figlia di buona famiglia, per cui viene accusato il cantautore Zefir.

Tanzini ha scritto solo questo libro con protagonista Viola Vitale, ed un racconto, contenuto nella raccolta “Una settimana in giallo” (ed. Sellerio). Viola è in parte ispirata proprio a lei: anche Tanzini, infatti, è una giornalista che da Roma si è trasferita a Palermo.

Viola come il mare, dov’è stato girato?

La location della fiction è la Sicilia, in particolare Palermo, per quanto riguarda gli esterni; altra località interessata dalle riprese è stata Terrasini (in provincia di Palermo). Gli interni, invece, sono stati girati negli studi della Lux Vide a Formello (Roma). Le riprese sono iniziate a settembre 2021.

Viola come il mare, trailer

Canale 5 ha realizzato due promo estivi per Viola come il mare, in cui i due protagonisti iniziano a conoscersi e Chillemi si rivolge al pubblico.

Viola come il mare, streaming: dove vederlo su MediasetInfinity

E’ possibile vedere Viola come il mare sia durante la sua messa in onda su Canale 5, oppure in streaming su MediasetInfinity e tramite l’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.