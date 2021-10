Un nuovo impegno televisivo, sempre in quel di Canale 5, attende Giuseppe Zeno: l’attore, infatti, subito dopo Luce dei tuoi occhi, sarà protagonista di un’altra fiction Mediaset, questa volta ambientata in Puglia e tratta da un romanzo. Storia di una famiglia perbene è pronta ad appassionare i telespettatori con il racconto di un amore che si sviluppa su più anni e coinvolge due giovani di estrazione sociale molto differente. Pronti a saperne di più su questa nuova fiction? Non vi resta che proseguire nella lettura!

Storia di una famiglia per bene, quando inizia?

La nuova fiction Mediaset andrà in onda subito dopo la fine di Luce dei tuoi occhi. Il suo debutto è quindi previsto per il 3 novembre 2021, sempre il mercoledì, in prima serata su Canale 5.

Storia di una famiglia per bene, quante puntate sono?

In tutti, gli episodi della serie sono otto, ciascuno della durata di cinquanta minuti circa. Andranno in onda due per volta ogni mercoledì, per quattro settimane. Il finale della serie è quindi previsto per il 24 novembre.

Storia di una famiglia per bene, la trama

La fiction è ambientata a Bari, tra il 1985 ed il 1992. Tra i vicoli della zona vecchia della città si conoscono i due protagonisti, Maria De Santis (Silvia Rossi) e Michele Straziota (Andrea Orru). I due provengono da due famiglie molto differenti.

Quella di Maria -soprannominata per il suo temperamento “Malacarne”– è composta, oltre che dai suoi due fratelli, anche dal padre pescatore Antonio (Giuseppe Zeno) e dalla madre casalinga Teresa (Simona Cavallari), che per anni ha subìto silenziosamente la prepotenza del marito sia verso di lei che verso i figli. Michele, invece, è figlio di Don Nicola Straziota (Vanni Bramati), prima contrabbandiere e poi trafficante, personaggio temuto da tutti.

Michele non vuole seguire le orme del padre e decide di scappare. Con lui, se ne va anche Maria, che di Michele si è innamorata. I due, però, poi si separeranno, per poi ritrovarsi negli anni Novanta proprio a Bari, a fianco nuovamente delle rispettive famiglie che ancora una volta faranno di tutto per tenerli lontani ed imporre la loro volontà.

Storia di una famiglia perbene, il cast

© Pagina Facebook di Vanni Bramati

Molti attori noti al pubblico della fiction italiana popolano il cast di questa nuova serie tv, ma sono presenti anche alcuni volti giovani nuovi al piccolo schermo. Scopriamo chi sono:

Silvia Rossi: Maria De Santis, la protagonista, in versione adolescente;

Federica Torchetti: Maria De Santis, in versione adulta;

Andrea Orru: Michele Straziota, il protagonista, in versione adolescente;

Carmine Buschini: Michele Straziota, in versione adulta;

Giuseppe Zeno: Antonio De Santis, padre di Maria e marito di Teresa;

Simona Cavallari: Teresa Da Santis, madre di Maria e moglie di Antonio;

Vanni Bramati: Don Nicola Straziota, padre di Michele e trafficante.

Storia di una famiglia perbene, regista

Alla regia della fiction c’è Stefano Reali, che ha già diretto numerose serie tv italiane di successo. E’ stato infatti dietro la macchina da presa de Le Ali della Vita, Lo scandalo della Banca Romana, Come un delfino e Rimbocchiamoci le maniche. La fiction è prodotta da 11 Marzo Film per Rti, con il contributo di Regione Puglia ed Apulia Film Commission.

Storia di una famiglia perbene, dov’è stato girato?

La location principale della serie è ovviamente Bari, nelle cui vie è stata ricreata la città negli anni Ottanta. Ma alcune riprese sono state effettuate anche a Monopoli.

Storia di una famiglia perbene, il libro

La fiction è tratta dall’omonimo libro del 2018 scritto da Rosa Ventrella ed edito da Newton Compton. Barese ma trasferitasi da anni a Cremona, Ventrella è laureata in Storia contemporanea e specializzata in Storia delle donne, insegna Lettere, cura laboratori di scrittura creativa per ragazzi ed adulti e collabora con “Tuttolibri”, il supplemento culturale de La Stampa.

Storia di una famiglia perbene, il trailer

Ecco il trailer di Storia di una famiglia perbene.

Storia di una famiglia perbene, dove vederlo?

E’ possibile vedere Storia di una famiglia perbene, oltre che durante la messa in onda televisiva, anche in streaming su Mediaset Play, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate trasmesse si potranno poi recuperare sempre sul sito. A questo link la pagina ufficiale della serie.