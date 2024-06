Viola come il mare 3 si farà: la terza stagione è già in lavorazione

Nuovi colori stanno per arrivare su Canale 5: Viola come il mare 3 si farà. La serie tv Mediaset prodotta da Lux Vide (gruppo Fremantle) è stata infatti confermata per una terza stagione, attualmente in lavorazione.

Il successo di Viola come il mare 2 su Mediaset Infinity

Mediaset ha deciso di puntate su questo titolo per lanciare un esperimento mai provato dall’azienda, ovvero mettere a disposizione gli episodi della serie tv prima su Mediaset Infinity , e solo successivamente in onda su Canale 5. Così, dal 24 aprile i primi tre episodi erano già online, mentre il 10 maggio sono stati caricati gli ultimi tre. La fiction, in tv, è andata invece in onda a partire dal 3 maggio.

L’esperimento è più che riuscito: con 12,5 milioni di ore viste sulla piattaforma, i sei episodi sono risultati il contenuto on demand più visto di tutte le piattaforme digital rilevate. I numeri dell’ascolto digital, hanno inoltre incrementato del 60% gli ascolti su Canale 5, creando così una sinergia che non ha danneggiato né Mediaset Infinity né il canale tv, ma ha ampliato il pubblico e offerto un’alternativa di visione.

Piattaforme e televisioni ad esse collegate, insomma, devono sempre più andare a braccetto, per valorizzare i propri prodotti e catturare pubblici differenti: da chi preferisce una visione tradizionale, con appuntamenti settimanali sul piccolo schermo a chi, invece, è fan delle maratone digitali e non vede l’ora di seguire un episodio dietro l’altro.

Come finisce Viola come il mare 2?

Nell'ultima puntata della seconda stagione, andata in onda giovedì 6 giugno, Viola (Francesca Chillemi) riesce finalmente a vedere il colore di Denim (Can Yaman) che, dal canto suo, riesce a dichiarare il suo amore alla protagonista. Viola, inoltre, rivela a Demir di avere finalmente trovato suo padre: Demir rintraccia Valerio Tagliaferro che, però, gli spara. L'uomo finisce in ospedale, ma riesce a riprendersi.

Quando va in onda Viola come il mare 3?

I tempi di attesa per la terza stagione saranno gli stessi intercorsi tra la prima e la seconda, tenuto anche conto degli altri impegni sul set per Francesca Chillemi e Can Yaman (la prima su quello di Che Dio Ci Aiuti 8, il secondo su quello di Sandokan). Le riprese, quindi, cominceranno nel 2025, per una messa in onda nel 2026.