Sandokan, le prime immagini del cast della serie tv Rai con Can Yaman

Diffuse le prime immagini del cast di Sandokan, remake della celebre serie tv tratta dai romanzi di Emilio Salgari, in onda prossimamente su Raiuno. Prodotta da Lux Vide (gruppo Fremantle), in collaborazione con Rai Fiction, la serie è stata sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo.

Nel cast, come si vede nel video, Can Yaman (Sandokan), Alanah Bloor (Marianna), Ed Westwick (Lord Brooke), Alessandro Preziosi (Yanez) e John Hannah. Sandokan sarà distribuita in tutto il mondo da Fremantle International e in Spagna da Mediterráneo Mediaset España Group.