La notizia che in Un Passo Dal Cielo 7 non avremmo visto Daniele Liotti era nota da tempo, dall’estate scorsa, ovvero da quando Lux Vide confermò l’uscita di scena dell’attore protagonista della serie dalla quarta alla sesta stagione, prendendo il testimone da Terenche Hill.

Quello che, però, ancora non si sapeva era come gli sceneggiatori avessero deciso di motivare l’assenza di Francesco Neri dalla nuova stagione. L’ex guardia forestale, nella sesta stagione di Un Passo Dal Cielo, si era trasferito a San Vito di Cadore dove (un classico delle fiction Lux Vide) ritrova anche gli altri personaggi della serie, come Vincenzo (Enrico Ianniello) ed Huber (Gianmarco Pozzoli). Ma che fine ha fatto Francesco Neri in Un Passo Dal Cielo 7?

A dircelo è la nuova protagonista della nuova stagione, ovvero, interpretata da. Manuela, nella sesta stagione, aveva deciso di trovare la sua strada, realizzando il sogno di diventare poliziotta, proprio come il padre ed il fratello Vincenzo. Nel finale di Un Passo Dal Cielo 6 , però, la giovane donna decide di allontanarsi da San Vito di Cadore per crescere professionalmente e non solo.

Un passo dal cielo Un Passo Dal Cielo 7, la “montagna madre” di Giusy Buscemi e la prima volta da regista per Enrico Ianniello: la video-intervista Quando la ritroviamo nella settima stagione, Manuela è effettivamente cambiata: più matura e decisa nelle sue scelte, ma soprattutto Ispettrice di Polizia. I motivi per cui decide di tornare a San Vito di Cadore sono legati alla linea gialla della serie, mentre la ragione per cui si trasferisce nel capanno (ormai abbandonato) di Francesco la dice a Vincenzo nel corso del primo episodio.

Scopriamo così che è stato lo stesso Francesco a concedere a Manuela di pernottare nel capanno in cui si era trasferito nella sesta stagione: lui, intanto, si trova in Slovenia, dove sta conducendo un branco di lupi, obiettivo che si era fissato di raggiungere già nella stagione scorsa e che, dopo la morte di Emma (Pilar Fogliati), ha deciso di mettere a termine.