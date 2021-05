Un Passo Dal Cielo 6, I Guardiani – Giovedì alle 21:25 (Pt. 8)

Questa settimana ci aspetta il gran finale di stagione di #UnPassoDalCielo6 #IGuardiani, dal titolo "Lacrime nella pioggia"! 🏔🍃Nonostante gli sforzi di Vincenzo, Francesco viene a conoscenza di un segreto che lacera tutte le sue certezze. Starà a lui scegliere se fidarsi delle parole dei suoi amici Vincenzo e Manuela, oppure lasciarsi andare alla collera e alla vendetta. Una cosa è certa: alla fine della strada che porta alla miniera Francesco troverà un nuovo inizio.Appuntamento a giovedì 20 maggio alle 21:25 su Rai1, non mancate! 🤗

