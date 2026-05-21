Torna Ore14 Sera, tutte le anticipazioni e i temi trattati da Milo Infante

Torna l’appuntamento in prima serata con la cronaca e l’approfondimento giornalistico. Nella puntata di questa sera di Ore 14 Sera, in onda su Rai 2, Milo Infante guida il pubblico attraverso i risvolti più recenti e controversi dei gialli che stanno tenendo l’Italia col fiato sospeso, alternando analisi in studio, pareri di esperti e dettagli inediti.

La cronaca e il racconto giornalistico della settimana

Il viaggio nei fatti di nera della settimana si apre con i drammatici sviluppi della strage di Modena, focalizzandosi sulla ricostruzione di quel drammatico sabato pomeriggio in cui la vettura guidata da Salim El Koudri ha travolto i passanti.

L’attenzione si sposta poi sull’intricata vicenda della famiglia ritrovata nei boschi di Palmoli. Il caso si arricchisce di una dura battaglia legale e scientifica: il nuovo difensore di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, l’avvocato Simone Pillon, ha infatti presentato una corposa memoria di oltre trecento pagine.

Firmato dagli specialisti Tonino Cantelmi e Martina Aiello, il documento contesta punto per punto la perizia d’ufficio precedente, parlando di gravi e insuperabili errori metodologici sostenuti da una vasta letteratura scientifica.

Il segmento finale della trasmissione è invece dedicato a uno dei casi più discussi della cronaca recente, il delitto di Garlasco. Mentre la Procura generale valuta l’ipotesi di una revisione processuale e si attendono le mosse difensive dei legali di Andrea Sempio, i riflettori si riaccendono su un enigma mai del tutto risolto della scena del crimine: i capelli neri repertati nel lavandino della villetta di via Pascoli.

La presenza di questi reperti solleva nuovi interrogativi sulla dinamica della pulizia dell’ambiente successiva all’omicidio di Chiara Poggi. Diventa difficile spiegare come una detersione così profonda da cancellare ogni traccia ematica o biologica di Alberto Stasi possa aver risparmiato proprio quei capelli, rimasti sul fondo del lavabo senza essere mai stati sottoposti a un esame definitivo.