Quarta Repubblica, Nicola Porro e l’indizio sul futuro: “A settembre sarò qua, penso”

Un rapido passaggio, passato quasi inosservato. Lunedì sera Nicola Porro ha fornito un indizio importante sul suo futuro televisivo, rispondendo ad una battuta di Paolo Mieli, ospite negli studi di Quarta Repubblica.

Nell’ambito di un discorso legato alla questione dell’alluvione in Emilia Romagna, Mieli ha auspicato di poterne riparlare a settembre, in modo da riesaminare il tema a freddo, a distanza di mesi. A questo punto, l’ex direttore del Corriere si è domandato ironicamente dove avrebbe ritrovato Porro: “O qua, o dove tu sarai”.

Una battuta accolta col sorriso dal conduttore, che ha immediatamente fornito la sua versione: “Sarò qua, penso”.

Una precisazione che dovrebbe pertanto allontanare le voci di un possibile trasloco di Porro in Rai. Il giornalista, che fino al 2016 condusse su Rai 2 il talk Virus, è infatti finito nella lista dei papabili per un approdo sulla tv di Stato, magari per andare a coprire il buco lasciato dalla prossima uscita di Fabio Fazio.

In tal senso, all’interno della sua rubrica social La zuppa di Porro, il giornalista nei giorni scorsi ha smentito una soluzione del genere: “Se c’è una cosa certa è che la domenica sera al posto di Fazio non mi ci vedrete, perché io la domenica vado a sciare“.