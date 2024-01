Rita Dalla Chiesa: “In Rai tutte le persone sono rimaste al loro posto. Fazio se ne è voluto andare”

Ma quale TeleMeloni. Rita Dalla Chiesa respinge con foga le accuse di una Rai dominata dal centrodestra e contrattacca: “Non ci posso stare, l’arroganza in questi anni l’ho sempre vista nella sinistra che ha voluto tutte le poltrone”, afferma a Quarta Repubblica. “Dicevamo sempre che se nei bagni ci fossero state le poltrone, avrebbero voluto anche quelle. Questo ha fatto la sinistra in questi anni. Quando è stata nominata la Vigilanza Rai hanno cominciato a dire: ‘adesso butteranno fuori tutti’.

Tra i membri della citata Commissione di Vigilanza del servizio pubblico, l’ex volto di Forum nega che sia stata messa in atto un’epurazione dei conduttori scomodi: “Pensavate che avremmo fatto fuori tutte le persone, questo non è avvenuto. Tutte sono rimaste al loro posto. Quelle che se ne sono volute andare, se ne sono andate, come Fazio, ma le altre continuano a lavorare tranquillamente. Non c’è stata nessuna ossessione del potere da parte nostra. Non penso ci sia stata arroganza da parte del presidente Meloni. L’arroganza semmai in tutti questi anni c’è stata per la voglia di poltrone che ha sempre avuto la sinistra. Per quale motivo, una volta in maggioranza, avrebbero dovuto prendere indicazioni dalla minoranza?”.

La Dalla Chiesa ha le idee chiare: “L’arte e la cultura dovrebbero volare oltre i partiti. Però c’è un problema: loro sono convinti che qualunque nomina fatta da loro sia migliore perché loro sono più bravi, perché loro sono sul piedistallo, ci guardano con commiserazione come se fossimo dei deficienti e loro fossero le uniche persone in possesso di cultura e verità. Non è giusto e non è onesto. Non è coerente con quello che dovrebbe pensare la sinistra”.

Intervistata da TvBlog lo scorso giugno, la parlamentare di Forza Italia si era espressa proprio sull’addio di Fazio e aveva lamentato l’assenza di pluralismo a Che tempo che fa: “C’era un giro di ospiti che era sempre lo stesso. Non mi ha mai invitata, ma non mi importa. Ad indignarmi è il fatto che non abbia mai ospitato mio fratello, un uomo di sinistra che ha compiuto mille battaglie contro la mafia, che ha scritto decine di libri, che è stimato da tutti, a livelli altissimi”.

In quell’occasione si espresse pure su Lucia Annunziata: “La stimo troppo e mi sarei aspettata un altro atteggiamento. Ha addossato la responsabilità agli altri, ma nessuno le aveva fatto nulla, il contratto era pronto e nessuno pensava di rimuoverla. Né lei, ne Fazio. Nessuno vuole la dittatura”.