Proseguiamo la nostra consueta carrellata di analisi degli ascolti dei principali programmi televisivi nazionali con l’appuntamento di approfondimento giornalistico principe del lunedì sera, ovvero Quarta Repubblica. Il programma diretto e condotto da Nicola Porro ha ormai, dalla sua partenza, raccolto un gruppo di affezionati e pubblicitariamente parlando pregiati telespettatori, che indipendentemente dagli argomenti ed ospiti lo seguono con interesse e costante passione.

Quarta Repubblica ed il dato medio stagionale

Oggi la lente d’ingrandimento della nostra rubrica è dunque puntata proprio sulla Quarta Repubblica di Nicola Porro per quantificare e sopratutto fotografare il suo affezionato pubblico. Partiamo come sempre dal dato medio della stagione 2023-2024, di cui ieri è andata in onda l’ultima puntata stagionale, che è del 5,40% di share e 770.000 telespettatori. La puntata più vista risulta essere quella andata in onda il 16 ottobre 2023 che ottenne una media del 7,01% di share pari a 1.064.000 telespettatori. Dati in linea con la stagione precedente, segno appunto della grande affezione del pubblico verso questo programma ed il suo conduttore.

L’analisi per target, sesso ed età

Passiamo ora a fotografare il pubblico di Quarta Repubblica con la nostra analisi per target. Abbiamo un sostanziale equilibrio per quel che riguarda il sesso con una percentuale di share del 5,94% per le donne e del 5.76% per gli uomini. Passando all’età riscontriamo che Quarta Repubblica è seguito maggiormente da un pubblico più maturo. Registriamo infatti la percentuale di share più alta appannaggio degli over 65. Questa fascia di pubblico ottiene infatti il 9% di share. Buono anche lo share nella fascia 55-64 anni con il 5,5%. Si scende poi gradualmente nelle altre fasce d’età attorno ad una media del 3,5%.

Quarta Repubblica piace al pubblico pregiato

Buone notizie poi per il programma di Nicola Porro nell’analisi per classi socio economiche. Notizie che fanno felice Publitalia. Il programma risulta essere seguito da pubblico economicamente pregiato. La percentuale di share maggiore è infatti per la classe socio economica alta nella misura del 9%. Abbiamo poi percentuali attorno al 5,5% nelle altre classi. Per quel che riguarda il livello d’istruzione Quarta Repubblica parla sia al colto che all’inclita con share del 6% nei target laurea, media superiore e media inferiore, ma con percentuali di share fino al 7% anche nel target elementare.

I dati regionali

Chiudiamo come sempre con i dati regionali. La regione in cui Quarta Repubblica ottiene lo share più alto risulta essere la Liguria con l’11%. Segue il Friuli Venezia Giulia con il 9,04%, quindi c’è il Piemonte con il 7,80% di share. Viceversa la regione in cui il programma di Rete 4 ottiene lo share più basso risulta essere il Molise con il 2,22%, seguito dalla Campania con il 3,17%, quindi c’è il Trentino Alto Adige con il 3,22% di share.