Torna la nuova stagione di Quarta Repubblica 2023-2024, il programma di informazione condotto da Nicola Porro che giunge alla sesta edizione. In onda dal 2018, Quarta Repubblica è ormai una delle colonne dell’approfondimento di Rete 4, di cui occupa costantemente uno slot in prima serata con servizi, ospiti ed interviste. Per saperne di più su questa edizione, proseguite nella lettura!

Quarta Repubblica, puntata oggi

4 settembre 2023

Al centro della prima puntata l’intervista al ministro della Difesa Guido Crosetto e il grande nodo immigrazione. Con reportage, cifre approfondimenti e una grande inchiesta da Bruxelles, si torna a parlare del tema green con le varie direttive europee che mettono a rischio l’economia e le libertà dei cittadini. Partecipano al dibattito, fra gli altri, Alessandro Sallusti, il prof. Angelo D’Orsi, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, Daniele Capezzone, Giulia Merlo, Ludovica Frasca e Mario Giuliacci.

Quando va in onda Quarta Repubblica?

Il programma conferma anche in questa stagione la sua collocazione al lunedì sera, alle 21:25, su Rete 4, a partire dal 4 settembre 2023. È il talk show, quindi, che apre la settimana informativa della rete diretta da Sebastiano Lombardi.

Cosa si intende per Quarta Repubblica?

Il significato del titolo del programma rimanda storicamente alla Quarta Repubblica Francese, nata nell’ottobre 1946. Si trattò dello Stato che si costituì in Francia dopo la fine della seconda guerra mondiale con una nuova costituzione.

Di cosa parla Quarta Repubblica?

I temi affrontati in ogni puntata sono soprattutto politica, attualità, società ed economia. In studio con Nicola Porro ospiti, giornalisti ed esperti per dibattere degli argomenti al centro di ogni puntata, aiutati da servizi ed inchieste della redazione. Spazio alle interviste agli esponenti della politica, ai fatti più importanti degli ultimi 7 giorni ed eventualmente agli eventi da seguire in diretta.

Fin dalla sua prima edizione (2018) il programma ha documentato con degli speciali le crisi di governo, seguito i risultati delle elezioni europee (2019), amministrative, regionali e referendum (2020), le Elezioni Presidenziali negli USA (2020), le Elezioni del presidente della Repubblica (2022) e le news dal mondo come la guerra in Ucraina (2022). Alcuni di questi speciali sono andati in onda nel daytime pomeridiano. All’interno del programma c’è un angolo riservato alla satira con gli interventi di Gene Gnocchi.

Chi conduce Quarta Repubblica?

Fin dalla prima edizione, il programma è condotto da Nicola Porro. Dopo la conduzione di In Onda per due stagioni, il giornalista passò alla Rai, dove condusse Virus-Il contagio delle idee. Nel 2016, il passaggio a Mediaset, dove ha condotto Matrix ed, appunto Quarta Repubblica.

Nella primavera 2023 erano circolate alcune voci circa un suo passaggio in Rai, smentite da Porro stesso, che ha detto “Per i prossimi anni, Mediaset resterà la mia famiglia”. Da questa stagione, inoltre, Porro affianca alla conduzione di Quarta Repubblica anche quella di Stasera Italia, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. A questo link il suo sito ufficiale.

Quarta Repubblica è in diretta?

Sì, il programma va in onda in diretta dallo Studio 1 del Centro Palatino di Roma, lo stesso in cui sono trasmessi anche altri programmi del palinsesto di Rete 4.

Come vedere Quarta Repubblica in streaming?

É possibile seguire le puntate del programma, oltre che durante la messa in onda su Rete 4, anche su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone..A questo link la pagina ufficiale del programma.

Quarta Repubblica, contatti Facebook ed Instagram

Il programma ha una pagina Facebook, un account Twitter ed un account Instagram. La mail della trasmissione è quartarepubblica@mediaset.it.

Come far parte del pubblico di Quarta Repubblica?

Nelle ultime edizioni, anche a causa della pandemia da Covid-19, il programma non ha avuto pubblico in studio. Non è quindi possibile, per ora, chiedere di poter assistere alla diretta dallo studio.