Attentato a Trump, gli speciali tv in Italia

Arriva poco prima della mezzanotte e mezza italiana la notizia dell’attentato di cui è stato vittima Donald Trump durante un comizio. Per l’ex presidente degli Stati Uniti d’America, prossimo candidato del Partito Repubblicano, fortunatamente solo una lieve ferita vicino all’orecchio. Trump è riuscito anche ad arringare la folla prima di essere portato via dalla sicurezza che lo ha prontamente circondato.

L’ex presidente degli Stati Uniti d’America parteciperà da domani alla convention repubblicana di Milwaukee in cui verrà confermato come candidato per il partito alle prossime presidenziali. Per seguire gli sviluppi legati all’attentato, la tv italiana ha realizzato degli speciali.

Il Tg5 ha potuto coprire subito la notizia con l’edizione notturna dell’1:00, seguita da un’altra edizione speciale andata in onda dalle 8:45 alle 10:00. La prima edizione speciale del Tg1 è partita invece alle 7:00, terminando alle 10:30 per cedere la linea ad A Sua immagine. Lo speciale del Tg1, in cui sono intervenuti il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto, è stato condotto da Oliviero Bergamini e Perla Di Poppa. Previsto inoltre uno speciale del Tg2 dalle 11:15 alle 12:00.

Il Tg4 ha deciso invece di realizzare uno speciale a partire dalle 10:05. Lo speciale proseguirà fino alle 11:55, quando è prevista regolarmente l’edizione delle 11:55 del Tg4. A condurre lo speciale del Tg4 è Manuela Boselli. Nel pomeriggio è previsto inoltre un secondo speciale del Tg4, in onda dalle 15:30 alle 16:45 con la conduzione di Stefania Cavallaro. Immancabile come sempre la copertura informativa dei canali all news, su tutti Sky Tg24.

Per quanto riguarda invece La7 la programmazione finora non ha conosciuto stravolgimenti. In onda regolarmente l’edizione del Tg La7 delle 7:40, seguita da Omnibus con alla conduzione Gaia Tortora. Enrico Mentana, che ha condiviso prontamente sui propri social le immagini dell’attentato a Trump, non ha ancora annunciato nessuno speciale a riguardo.

Questa per il momento la programmazione televisiva prevista per seguire gli aggiornamenti legati all’attentato al quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti d’America. Previsti aggiornamenti nel caso in cui si aggiungano ulteriori appuntamenti.