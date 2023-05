Porro rimane a Mediaset: “Per i prossimi anni resterà la mia famiglia”

Nessun addio a Rete4, nessun approdo in Rai. Nicola Porro non si muove da Mediaset e ad annunciarlo è lo stesso conduttore di Quarta Repubblica: “Fino ad oggi Piersilvio, il Cavaliere e i suoi dirigenti mi hanno fatto sentire a casa. Per i prossimi anni Mediaset resterà la mia famiglia“.

Poche parole, utili però a soffocare definitivamente il chiacchiericcio riguardante un suo possibile trasloco a Viale Mazzini, favorito dal governo Meloni.

Già lunedì scorso, in puntata, Porro aveva manifestato le sue intenzioni in occasione di un botta e risposta con Paolo Mieli, ospite in studio. L’ex direttore del Corriere si era domandato ironicamente dove avrebbe ritrovato il giornalista a settembre. “Sarò qua, penso“, era stata la replica.

Porro fino al 2016 condusse su Rai 2 il talk Virus. Il suo nome era pertanto finito nella lista dei papabili per un ritorno sulla tv di Stato, magari per andare a coprire il buco lasciato dalla prossima uscita di Fabio Fazio. In tal senso, all’interno della sua rubrica social La zuppa di Porro, il diretto interessato aveva smentito una soluzione del genere: “Se c’è una cosa certa è che la domenica sera al posto di Fazio non mi ci vedrete, perché io la domenica vado a sciare“.