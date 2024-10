Oggi, lunedì 21 ottobre 2024, si è svolta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Michele ha portato in esterna Amal, corteggiatrice precedentemente eliminata da entrambi i tronisti e poi richiamata da Alessio. La loro esterna ha dato fastidio ad Alessio che ha deciso quindi di eliminarla definitivamente.

Francesca, invece, ha realizzato un’esterna con Francesco, uno degli ultimi corteggiatori arrivati, decisione che ha causato il malumore di Paolo.

Durante la registrazione odierna, non si è parlato di Martina.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Barbara ha avuto una reazione furiosa nei riguardi dell’ultimo cavaliere con cui sta uscendo. Durante la serata che hanno trascorso insieme, infatti, è scattato un bacio tra Barbara e quest’uomo che, però, in studio, non ha escluso la possibilità di iniziare a conoscere altre donne. Davanti all’eventualità che il suo cavaliere possa baciare anche altre donne, Barbara ha avuto una sorta di reazione di gelosia e ha anche manifestato la volontà di lasciare il programma.

La frequentazione tra Gemma e Fabio, invece, prosegue a gonfie vele e, anche in questa registrazione, i due hanno ballato in studio.

Alessio, infine, è uscito con Prasanna e con Margherita. Con quest’ultima, non ci sarà una seconda uscita.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.