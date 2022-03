Passano le ore e inevitabilmente continuano a circolare le indiscrezioni sul palinsesto estivo di Rai1. Per quanto riguarda il weekend da queste pagine vi abbiamo svelato le presenze di Carolina Rey e di Fabio Gallo nello spazio che l’anno scorso era occupato da Uno Weekend. Dagospia ha poi aggiunto il nome del giornalista Roberto Poletti, che per un anno è stato alla guida di Unomattina e che poi era tornato su Rai1 nelle vesti di inviato e opinionista di La vita in diretta. Oggi siamo in grado di svelarvi che, stando a quanto risulta a TvBlog, in ballo per questa trasmissione (il cui titolo non sarebbe stato ancora deciso) ci sarebbe anche Elisa Isoardi. Per la conduttrice si tratterebbe di un sorprendente ritorno in Rai dopo la parentesi a Mediaset da naufraga nell’edizione dello scorso anno dell’Isola dei famosi (su Canale 5) e dopo varie ospitate (in particolare a Domenica In di Mara Venier).

Per Elisa Isoardi le ultime esperienze a più lungo termine sulla tv pubblica risalgono a La prova del cuoco, che ha condotto fino alla chiusura del programma (giugno 2020) e a Ballando con le stelle, di cui è stata concorrente nella quindicesima edizione, in coppia con Raimondo Todaro (fine 2020).

A Viale Mazzini in queste ore si starebbe valutando se optare per una conduzione a due (Isoardi+Poletti con Rey e Gallo in ruoli più defilati) oppure se sia più opportuno modulare il cast in maniera differente. Nelle prossime ore arriveranno le decisioni definitive, che saranno poi messe nero su bianco in sede di scrittura e di presentazione del palinsesto estivo, anche quest’anno ricco di novità e di esperimenti.